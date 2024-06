(GLO)- Chiều 14-6, tại khách sạn Pleiku Place (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh tổ chức lễ tổng kết và trao giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông”.

Tham dự buổi lễ tổng kết và trao giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông” có đồng chí: Đỗ Tiến Đông-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo các đơn vị thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh; Thường trực các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; đại diện Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố cùng các tập thể, cá nhân đạt giải trong các kỳ thi.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông” được Ban tổ chức phát động từ ngày 6-5-2024 và kết thúc vào ngày 31-5-2024. Cuộc thi được triển khai theo hình thức thi trắc nghiệm online với 4 kỳ (mỗi tuần 1 kỳ); mỗi kỳ thi gồm 15 câu, trong đó có 14 câu trắc nghiệm liên quan đến nội dung thi được lựa chọn ngẫu nhiên từ bộ đề của Ban Tổ chức và 1 câu dự đoán số lượt người tham gia kỳ thi đó.

Qua 4 kỳ thi, Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được 86.092 bài dự thi của các thí sinh đến từ 40 tỉnh, thành trong cả nước. Riêng tỉnh Gia Lai có 81.973 bài dự thi; trung bình mỗi kỳ có 20.493 bài dự thi. Trên cơ sở kết quả thi, Ban Tổ chức đã xét và trao 44 giải, gồm: 4 giải nhất, 8 giải nhì, 12 giải ba và 20 giải khuyến khích cho các thí sinh. Trong đó, thí sinh của tỉnh Gia Lai đạt 35 giải với 3 giải nhất; 8 giải nhì; 9 giải ba và 15 giải khuyến khích.

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức đã đã công bố quyết định và trao giải cho các cá nhân, tập thể đạt giải trên địa bàn tỉnh. Về giải tập thể, Ban tổ chức đã trao giải cho các đơn vị: huyện Ia Pa, huyện Kbang, huyện Chư Prông.

Về giải cá nhân, 4 giải nhất thuộc về các thí sinh: Nguyễn Thị Thảo Sương (đơn vị Bệnh viện Đa khoa tỉnh)-đạt giải nhất kỳ 1; Nguyễn Như Thành (Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao TP. Pleiku) đạt giải nhất kỳ 2; Nguyễn Văn Hòa (Phòng văn hóa và Thông tin TP. Pleiku)-đạt giải nhất kỳ 3; Trần Thị Trà My (Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An)-đạt giải nhất kỳ 4.

Phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về an toàn giao thông”, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đỗ Tiến Đông nhấn mạnh: Cuộc thi được tổ chức nghiêm túc, khách quan, đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu đề ra. Hình thức thi có sự đổi mới, cập nhật, ứng dụng hiệu quả các tiện ích mạng xã hội và truyền thông, thu hút sự tham gia đông đảo của người dân. Qua cuộc thi, kịp thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, nhằm nâng cao kiến thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông; góp phần kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông và thực hiện có hiệu quả Năm an toàn giao thông 2024 với chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”.