Trại giam Gia Trung đẩy mạnh công tác an sinh xã hội

(GLO)- Thời gian qua, Trại giam Gia Trung (Bộ Công an) đã hỗ trợ người dân huyện Mang Yang làm đường giao thông, nạo vét kênh mương, xây dựng nhà vệ sinh... góp phần thay đổi nhận thức, thói quen của người dân tộc thiểu số tại địa phương theo hướng tích cực.

Trại giam Gia Trung có nhiệm vụ quản lý, giam giữ, giáo dục, cải tạo phạm nhân. Đơn vị đóng quân trên địa bàn 4 xã: Hà Ra, Ayun, Đak Ta Ley, Đak Jơ Ta (huyện Mang Yang), xung quanh đơn vị có 13 làng người dân tộc thiểu số sinh sống. Thời gian qua, đơn vị đã tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn đóng quân, củng cố thế trận lòng dân, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Đại úy Phạm Thị Vân Anh-Chủ tịch Hội Phụ nữ Trại giam Gia Trung-thông tin: Đảng ủy, Ban Giám thị chỉ đạo các phân trại, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ thực hiện tốt các mặt công tác dân vận tại 4 xã thuộc địa bàn đơn vị đứng chân; thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân không nghe theo lời xúi giục, kích động của bọn phản động, lợi dụng dân tộc, tôn giáo để xuyên tạc chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; hướng dẫn bà con làm ăn sinh sống, xây dựng thôn, làng văn hóa.

Còn Thượng úy Lê Văn Thế-Bí thư Đoàn Thanh niên Trại giam Gia Trung thì cho biết: Đoàn cơ sở Trại giam Gia Trung có 6 chi đoàn trực thuộc với 205 đoàn viên. Các đoàn viên luôn có lập trường kiên định, bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Hàng năm, đơn vị tổ chức thăm hỏi, tặng hàng trăm phần quà Tết cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các thôn, làng kết nghĩa trên địa bàn 4 xã: Ayun, Đak Jơ Ta, Đak Ta Ley, Hà Ra; phối hợp với Huyện Đoàn Mang Yang xây tặng công trình sân chơi khu bán trú cho học sinh Trường Tiểu học và THCS xã Đak Jơ Ta với tổng kinh phí 70 triệu đồng; sửa chữa hàng trăm mét đường giao thông nông thôn, dọn vệ sinh và trồng hàng trăm cây xanh dọc các tuyến đường làng; giúp người dân xây dựng 45 nhà vệ sinh; thường xuyên vận động đoàn viên, thanh niên tham gia các chương trình hiến máu tình nguyện do địa phương phát động...

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn đơn vị còn thường xuyên tổ chức giao lưu văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao với các tổ chức quần chúng trên địa bàn đơn vị đóng quân nhằm thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Trò chuyện cùng P.V, ông Prôh-Trưởng thôn Kon Brung (xã Ayun) vui vẻ nói: Cán bộ Trại giam Gia Trung giúp bà con rất nhiều phần việc như: sửa nhà, làm đường, nạo vét kênh mương... Đến nay, Trại đã giúp hàng chục hộ dân trong làng xây dựng nhà vệ sinh, nhà tắm. Ngoài ra, cán bộ còn hướng dẫn cho bà con cách trồng, chăm sóc cây lúa, cây mì, keo, hỗ trợ bò giống, heo giống cho người dân có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Theo Đại tá Đào Ngọc Sỹ-Giám thị Trại giam Gia Trung: Bên cạnh nhiệm vụ chính là quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân, đơn vị còn phối hợp với chính quyền địa phương triển khai xây dựng nông thôn mới, công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Đến nay, đơn vị đã kết nghĩa với 13 thôn, làng tại địa phương.

“Đơn vị luôn duy trì thực hiện tốt công tác dân vận tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số đã kết nghĩa, bám sát nội dung Nghị quyết của Đảng ủy C10 về nhiệm vụ công tác dân vận và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, phòng-chống tệ nạn xã hội và tập tục lạc hậu trên địa bàn theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với đó, đơn vị nâng cao hiệu quả công tác “Dân vận khéo” với phương châm “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, chiến sĩ và người dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương”-Đại tá Đào Ngọc Sỹ nhấn mạnh.