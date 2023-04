Từ tháng 4-2022 đến nay, Ban Quản lý mô hình đã tuyên truyền và tổ chức cho 450 hộ dân trong tổ dân phố ký cam kết “Xây dựng khu dân cư nói không với ma túy” với những nội dung cụ thể: Tuyên truyền, giáo dục trong gia đình về tác hại của ma túy và thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về đấu tranh, phòng-chống tội phạm ma túy; hợp tác với cơ quan chức năng đấu tranh với các loại tội phạm ma túy, quản lý đối tượng ma túy tại địa bàn và hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai nghiện, phòng-chống tái nghiện; cung cấp thông tin và hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh, phòng-chống tội phạm về ma túy.

Đồng thời, cấp 450 móc khóa có thông tin đường dây nóng của Công an thành phố Pleiku, công an phường Diên Hồng để các hộ dân kịp thời cung cấp thông tin đấu tranh tố giác với tội phạm. Kết quả, trong năm 2022, Ban Quản lý mô hình đã phối hợp cùng công an phường tham gia quản lý, giáo dục 3 đối tượng liên quan đến ma túy, trong đó giúp 1 đối tượng tái hòa nhập cộng đồng; thông tin cho cơ quan chức năng bắt, xử lý 1 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn phường. Qua đó góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Tại buổi lễ sơ kết, đại diện Công an phường Diên Hồng đã cung cấp thông tin về tình hình an ninh trật tự nói chung, công tác phòng-chống ma túy trên địa bàn phường nói riêng. Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng đã tặng giấy khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện mô hình điểm “Khu dân cư nói không với ma túy”.