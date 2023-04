Hội nghị đánh giá, năm 2022, các thành viên Ban chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào, lồng ghép với các phong trào thi đua trong ngành, lĩnh vực phụ trách.

Phong trào TDĐKXDĐSVH đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, toàn tỉnh có 81,62% số hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” (tăng 2% so với năm 2021); tỷ lệ khu cư văn hóa chiếm 86,36%. Toàn tỉnh có 145/182 xã đạt tiêu chí số 6 (cơ sở vật chất) nông thôn mới, đạt tỷ lệ 79,67% (tăng 2,20% so với năm 2021); có 171/182 xã đạt tiêu chí số 16 (tiêu chí văn hóa) nông thôn mới, đạt tỷ lệ 93,95% (tăng 0,15 so với năm 2021); có 1.359/1.694 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt 80,22% (tăng 2,23% so với năm 2021).

Kết luận hội nghị, ông Trần Ngọc Nhung-Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh-ghi nhận những ý kiến đề xuất, kiến nghị của các đại biểu tại hội nghị và giao cơ quan thường trực Ban chỉ đạo phong trào tổng hợp, điều chỉnh báo cáo cho phù hợp.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác năm 2023, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh đề nghị 32 thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục triển khai 7 nhiệm vụ trọng tâm. Đó là, tiếp tục xây dựng đời sống hoá và lĩnh vực gia đình có sức lan toả sâu rộng trong xã hội; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành và địa phương để thực hiện hiệu quả phong trào; chú trọng công tác nêu gương các điển hình tiên tiến; rà soát, chấn chỉnh bình xét các danh hiệu văn hóa theo Nghị định 122 của Chính phủ.

Cùng với đó, toàn ngành phấn đấu cuối năm 2023 có 146 xã, phường, thị trấn có Nhà văn hóa được xây dựng kiên cố, 82,5% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 87% thôn, làng, tổ dân phố và tương đương đạt danh hiệu văn hóa, 81% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa...