Tin liên quan Ban Chỉ đạo 138 và 389 Quốc gia tổng kết công tác năm 2019

Tham dự tại điểm cầu Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Nguyễn Hữu Quế, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong quý I-2023, hoạt động mua bán, vận chuyển hàng cấm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua các tuyến biên giới, cửa khẩu đất liền, đường mòn, lối mở biên giới, tuyến biên giới biển, cảng biển, các vùng biển và các địa bàn nội địa trọng điểm tuy không phát sinh điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhưng có chiều hướng diễn biến phức tạp hơn, nổi lên các hoạt động vận chuyển trái phép ma túy, pháo nổ, thuốc lá điếu ngoại, động vật hoang dã, đường cát, hàng đông lạnh, thực phẩm không rõ nguồn gốc... Các lực lượng chức năng đã tích cực, chủ động tiến hành các biện pháp nghiệp vụ phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đúng theo thẩm quyền. Nhiều vụ việc vi phạm lớn đã được phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật; các điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giảm; công tác thông tin, tuyên truyền chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các phương tiện thông tin đại chúng hiệu quả, lan tỏa rộng rãi.

Cụ thể, các lực lượng chức năng bắt giữ, xử lý 28.028 vụ việc vi phạm (giảm 11,24% so với cùng kỳ năm 2022). Trong đó, phát hiện, bắt giữ 1.345 vụ mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu (tăng 68,34% so với cùng kỳ năm 2022); 25.595 vụ gian lận thương mại, gian lận về thuế (giảm 14,54% so với cùng kỳ năm 2022); 1.088 vụ hàng giả, vi phạm sử hữu trí tuệ (tăng 30,93% so với cùng kỳ năm 2022); thu nộp ngân sách nhà nước hơn 3.387 tỷ đồng (tăng 76,66% so với cùng kỳ năm 2022); khởi tố hình sự 278 vụ/679 đối tượng.

Tuy nhiên, kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn chưa tương xứng với tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ. Ở một số nơi, một số khâu, một số đơn vị còn buông lỏng quản lý, giáo dục tư tưởng, đạo đức đối với cán bộ, công chức, sỹ quan thực thi nhiệm vụ; vẫn còn hiện tượng tiếp tay cho buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trong thị trường nội địa hoạt động có tính tổ chức chặt chẽ theo đường dây, trên địa bàn rộng, liên tuyến, liên tỉnh, xuyên quốc gia, với nhiều phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây khó khăn trong việc phát hiện hành vi vi phạm; hoạt động thương mại điện tử ngày càng phát triển nên việc xác minh, truy tìm gặp nhiều khó khăn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia Trần Lưu Quang cho rằng, mặc dù đạt được kết quả khả quan trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhưng công tác quản lý nhà nước vẫn chưa đáp ứng tốt được nhu cầu. Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới phải nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, nghiêm túc quán triệt cấp dưới nâng cao đạo đức nghề nghiệp, không để hiện tượng tiếp tay, bảo kê cho các hoạt động buôn lậu. Bên cạnh đó, cần nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ thực thi công vụ để ngày một đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ và với xu thế phát triển, nhất là trên lĩnh vực thương mại điện tử. Các lực lượng chức năng cần đẩy mạnh phối hợp trong công tác trao đổi thông tin, tích cực làm công tác truyền thông những vụ việc vi phạm và nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng thông minh trong việc tiêu dùng hàng hóa.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cũng yêu cầu đối với những việc thuộc thẩm quyền của Trung ương, địa phương và những quy định còn chồng chéo cần nhanh chóng và kịp thời sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện hơn, từ đó giúp cho công tác thực thi nhiệm vụ của từng ngành và công tác phối hợp triển khai đạt hiệu quả cao hơn, từng bước hoàn thiện thể chế nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.