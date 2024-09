(GLO)- Ngày 11-9, Tỉnh ủy Gia Lai có công văn về việc tổ chức phát động, kêu gọi, vận động ủng hộ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Theo đó, trên cơ sở Công văn số 11261-CV/VPTW, ngày 9-9-2024 của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo kết luận của Bộ Chính trị về giải quyết hậu quả bão số 3 và Công văn số 8909/MTTW-BTT, ngày 9-9-2024 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về đề nghị chỉ đạo vận động, đăng ký ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra; nhằm phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” cùng chung tay hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, đơn vị, địa phương trong tỉnh khẩn trương phát động, kêu gọi, vận động toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân ủng hộ, cứu trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Thời gian tổ chức phát động từ nay đến hết ngày 13-9-2024. Các khoản đóng góp gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổng hợp.

Thường trực Tỉnh ủy giao Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức kêu gọi, vận động ủng hộ; đồng thời, chủ trì theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả triển khai thực hiện công tác kêu gọi, vận động ủng hộ tại các cấp ủy, đơn vị, địa phương trong tỉnh; kịp thời tham mưu, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.