Tìm bị hại trong vụ án Nguyễn Thị Hồng Nga lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Gia Lai thông báo tìm người bị hại trong vụ án hình sự Nguyễn Thị Hồng Nga lừa đảo chiếm đoạt tài sản đến làm việc.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang thụ lý điều tra vụ án hình sự Nguyễn Thị Hồng Nga có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại huyện Chư Pưh từ năm 2020 đến năm 2023.

Kết quả điều tra xác định: Từ năm 2020 đến 2023, Nguyễn Thị Hồng Nga (SN 1987, trú tại thôn Hòa Hiệp, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh) đã đưa ra thông tin gian dối để vay và chiếm đoạt số tiền 9,128 tỷ đồng của 5 cá nhân trên địa bàn huyện Chư Pưh.

Để giải quyết vụ án theo đúng quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai thông báo tìm và mời những người cho Nguyễn Thị Hồng Nga vay tiền từ năm 2020 đến 2023 đến Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Gia Lai (số 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, TP. Pleiku) để trình báo và làm việc, thời gian chậm nhất là đến ngày 15-7-2024 và liên hệ trực tiếp với Điều tra viên Lê Ngọc Anh, số điện thoại 0968127779. Sau thời gian nói trên nếu người bị hại không đến làm việc thì Cơ quan CSĐT Công an tỉnh sẽ xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.