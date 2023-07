Trong 6 tháng đầu năm, Ban CHQS cơ quan, tổ chức cấp tỉnh đã triển khai tổ chức trực 48 lượt với 8.832 ngày công. Các đơn vị thực hiện nghiêm túc, công tác đăng ký, quản lý chặt chẽ công dân trong độ tuổi tham gia lực lượng tự vệ; tổ chức xây dựng lực lượng tự vệ đạt chỉ tiêu giao, biên chế đúng quy định. Tổng số cán bộ và chiến sĩ tự vệ của 47 Ban CHQS cơ quan, tổ chức cấp tỉnh tính đến ngày 15-7-2023 là 1.122 đồng chí, trong đó nữ là 166 đồng chí. Đối với việc thực hiện kế hoạch tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2023 của Bộ CHQS tỉnh, các đơn vị cử 81/89 đồng chí, đạt 91% chỉ tiêu cán bộ Ban CHQS tham gia các đợt tập huấn do Bộ CHQS tỉnh tổ chức. Ban CHQS các huyện, thành phố tổ chức tập huấn cho cán bộ trung đội, khẩu đội của Ban CHQS cơ quan, tổ chức được 116/121 đồng chí, đạt 95,86%; tổ chức huấn luyện cho lực lượng tự vệ được 519/842 đồng chí, đạt 61,6%.

Tại hội nghị cũng thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế, như: một số đơn vị tham mưu cho cấp ủy Đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công tác quốc phòng, quân sự chưa đầy đủ, thiếu nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch triển khai thực hiện công tác quốc phòng, quân sự năm 2023; việc kiện toàn cán bộ Ban CHQS còn chậm; một số đơn vị cử cán bộ Ban CHQS tham gia tập huấn cán bộ đầu năm còn thiếu chỉ tiêu, kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh; công tác xây dựng quy chế, kế hoạch phối hợp hoạt động của Ban CHQS cơ quan, tổ chức cấp tỉnh và các lực lượng Công an, Quân sự trên địa bàn đơn vị đứng chân chưa đầy đủ; hoạt động chưa thường xuyên, không có báo cáo cụ thể kết quả phối hợp...

Kết luận tại hội nghị, Đại tá Lê Trọng Thủy-Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhấn mạnh: “Tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn đầu năm đến nay cơ bản giữ vững, nhưng vẫn tiềm ẩn những hoạt động phức tạp, nhất là khu vực biên giới...; nhiều hoạt động chống phá vẫn ngấm ngầm và tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Vì vậy, từ nay đến cuối năm, các cơ quan, tổ chức nghiêm túc khắc phục những tồn tại; rà soát các quy định về biên chế thành viên Ban CHQS tại các cơ quan, tổ chức. Các Ban CHQS của cơ quan, tổ chức tiếp tục cử cán bộ huấn luyện đạt chỉ tiêu; phối hợp với các đơn vị địa phương để nắm chắc tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn để khi cần có thể chi viện, hỗ trợ; tiếp tục duy trì có nề nếp nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Đặc biệt, phải tổ chức tuần tra, canh gác, bảo vệ để đảm bảo mục tiêu đảm bảo an toàn; thực hiện nghiêm chế độ sinh hoạt, hội họp trong dân quân tự vệ”.