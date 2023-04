Thuê ôtô rồi mang đi rao bán

Anh Đỗ Trần Duy Anh, 27 tuổi, trú phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi cho biết, gia đình làm dịch vụ cho thuê xe tự lái, vừa qua có cho một đối tượng thuê ôtô 5 chỗ hiệu Mazda. Khi thỏa thuận thuê xe, đối tượng để lại số điện thoại và nói thuê xe đi thăm một người bạn ở huyện Bình Sơn và đi công việc trong 2 ngày. Qua giám sát từ thiết bị định vị của xe, anh Duy Anh thấy đối tượng điều khiển phương tiện đi theo hướng Bắc ra phía huyện Bình Sơn như đối tượng nói nên cũng không nghi ngờ.

Tuy nhiên, đến trưa hôm sau, anh Duy Anh mở định vị xe ra xem thì thấy điểm di chuyển cuối cùng mà phương tiện truyền về ở khu vực đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận giáp ranh giữa tỉnh Quảng Nam với Kon Tum. Thấy bất thường anh Duy Anh điện thoại cho người thuê xe để dò hỏi thì đối tượng này nói là đang ở xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn. Tuy nhiên, sau đó đối tượng đã ngắt định vị xe. Lo lắng đối tượng chiếm đoạt tài sản, anh Duy Anh báo công an.

Nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã vào cuộc và nhanh chóng bắt giữ nhóm đối tượng. Theo đó, cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng Võ Công Minh, 28 tuổi trú tỉnh Bình Phước. Hồ sơ cho thấy, để tạo lòng tin cho các chủ xe cho thuê xe tự lái và tránh bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ khi chiếm đoạt xe, Võ Công Minh đã đặt mua giấy phép lái xe giả, căn cước công dân giả. Sau đó, đối tượng lên mạng xã hội tìm kiếm dịch vụ thuê xe ôtô tự lái ở các tỉnh thành và tìm đến thuê. Sau khi nhận được xe, đối tượng nhanh chóng điều khiển phương tiện rời xa nơi thuê xe và thực hiện thủ đoạn chiếm đoạt tài sản của người dân bằng cách làm giả giấy tờ xe và sau đó lên mạng xã hội rao bán.

Khai với công an, Võ Công Minh cho biết, ngoài vụ chiếm đoạt tài sản của anh Nguyễn Trần Duy Anh, đối tượng này còn thực hiện 4 vụ thuê xe tự lái rồi chiếm đoạt ở các tỉnh, thành khác. Mở rộng điều tra, công an phát hiện đường dây mua bán xe gian hoạt động liên tỉnh và rao bán xe trên mạng xã hội nên đã vào cuộc điều tra, bắt giữ thêm hai đối tượng khác gồm: Trần Phương ở Hà Nội và Bùi Ngọc Diệu Hương trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thiếu tá Trần Thanh Tùng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, các đối tượng trong đường dây chiếm đoạt tài sản của người dân bằng hình thức cho thuê xe tự lái có thủ đoạn tinh vi, bảo mật cao. Ban chuyên án đã đấu tranh, bắt giữ được các đối tượng trong nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại.