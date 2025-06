Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Không để việc sắp xếp đơn vị hành chính ảnh hưởng đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Cùng dự có Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn; lãnh đạo các Bộ, cơ quan Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh cùng các thành viên Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Quang cảnh Hội nghị toàn quốc về công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: T.D

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là kỳ thi đầu tiên theo Chương trình GDPT 2018, đồng thời vẫn phải đảm bảo công tác thi cho học sinh học theo Chương trình GDPT 2006 chưa tốt nghiệp hoặc có nhu cầu thi lại để xét tuyển sinh đại học. Theo báo cáo, cả nước có 1.165.289 thí sinh dự thi (tăng gần 100 ngàn thí sinh so với năm 2024). Trong đó có 1.138.579 thí sinh đăng ký dự thi theo Chương trình GDPT 2018 và 26.711 thí sinh đăng ký dự thi theo Chương trình GDPT 2006.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là kỳ thi lớn nhất từ trước đến nay, được tổ chức tại 2.493 điểm thi với 50.039 phòng thi. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc và đúng quy chế, Bộ GD-ĐT dự kiến sẽ phối hợp điều động khoảng 200 ngàn nhân sự gồm cán bộ, giáo viên ngành Giáo dục, lực lượng công an, quân đội, y tế, điện lực.... tham gia công tác tổ chức thi.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Trưởng ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 chủ trì hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: T.D

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra trong thời điểm lịch sử khi cả nước sắp xếp lại địa giới hành chính các địa phương, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, kết thúc hoạt động của cấp huyện. Yêu cầu không để ảnh hưởng tới kỳ thi, bảo đảm kỳ thi diễn ra bình thường, toàn diện, đồng bộ. Các bộ ngành, địa phương và đặc biệt là cấp cơ sở tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc và bảo đảm chất lượng cao nhất, phản ánh khách quan nhất chất lượng dạy và học, bảo đảm theo yêu cầu, quy định đề ra.

Thủ tướng khẳng định: Kết quả của kỳ thi phản ánh quá trình rèn luyện, nỗ lực không ngừng qua 12 năm học tập; đồng thời đây là căn cứ để xét tốt nghiệp, là điều kiện "đầu vào" của các trường đại học, cao đẳng, mở ra cơ hội học tập và nghề nghiệp cho thế hệ tương lai của đất nước. Cả hệ thống chính trị và toàn xã hội cần quan tâm sâu sắc, đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các em vững tin, an tâm bước vào kỳ thi.

Thủ tướng đề nghị Bộ GD-ĐT phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trong tổ chức kỳ thi, nhất là việc ban hành hệ thống văn bản, hướng dẫn cho các địa phương gắn với thực hiện phân cấp, phân quyền, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, công tác đề thi (theo chương trình mới và chương trình cũ), công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, các hệ thống hạ tầng dùng chung của kỳ thi, công tác phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và với các địa phương.

Các đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc về công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: T.D

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu cả hệ thống chính trị tập trung tổ chức kỳ thi theo đúng kế hoạch, hướng dẫn về cơ sở vật chất, nhân lực, nguồn lực, tập huấn đội ngũ, bảo đảm an toàn, vận chuyển, sao in đề thi, tổ chức thi, chấm thi….

Cùng với đó là phải đảm bảo tuyệt đối công tác an ninh, an toàn; chú trọng công tác y tế, phòng chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác sẵn sàng cung ứng điện, nước; phương án dự phòng, công tác ứng phó trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt, thiên tai, mưa lũ, nắng nóng…; công tác hỗ trợ học sinh dự thi, nhất là học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng gặp nhiều khó khăn.