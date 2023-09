Thông tin ban đầu về nghi vấn tiếp viên buôn lậu tinh dầu cần sa

Ngày 5-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trương Phúc Hậu (SN 2002, trú tại xã Cửu An, thị xã An Khê) và đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng khác về hành vi giết người.