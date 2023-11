Thông báo tìm người tố giác tội phạm

Tin liên quan Thông báo tìm người có liên quan đến tố giác tội phạm

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với tố giác của ông Đinh Tiến Dũng (SN 1983, trú tại thôn Phú An, xã Ia Le, huyện Chư Pưh) với ông Đặng Thanh Hòa (SN 1988, trú tại tổ 3, phường An Phước, thị xã An Khê) có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm số 69/QĐ-VPCQCSĐT-Đ2 ngày 2-6-2020 của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai.

Qua kiểm tra, xác minh xác định hiện nay, người tố giác tội phạm là ông Đinh Tiến Dũng không có mặt tại địa phương, gia đình và chính quyền địa phương không xác định được nơi ông Đinh Tiến Dũng đang cư trú.

Để phục vụ công tác kiểm tra, xác minh nguồn tin tội phạm trên một cách triệt để, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai thông báo hiện nay ông Đinh Tiến Dũng đang ở đâu thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai (số 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, TP Pleiku) hoặc liên hệ Điều tra viên Bùi Tuấn Tài, số điện thoại: 0972.761.778 để được giải quyết theo quy định.

Trường hợp ông Đinh Tiến Dũng không đến làm việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh sẽ kết thúc giải quyết nguồn tin về tội phạm trên theo quy định của pháp luật.