Theo đó, từ ngày 28-9-2021 đến ngày 29-9-2022, lợi dụng sự tin tưởng của bị hại, Huỳnh Ngọc Hưởng (SN 1993, trú xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định) đã nhiều lần gọi điện thoại, đưa ra nhiều lý do cần tiền để giải quyết việc riêng và đề cập đến việc mượn tiền của bị hại. Tin tưởng Hưởng, bị hại đồng ý cho vay tiền. Bị hại đã sử dụng số tiền tiết kiệm của cá nhân, tiền vay của người khác đưa tiền mặt và nhờ người có tài khoản ngân hàng chuyển cho Hưởng vay nhiều lần với tổng số tiền là hơn 870 triệu đồng. Đến tháng 11-2022, khi bị hại liên hệ để đòi lại số tiền đã cho mượn trước đó thì Hưởng đã rời khỏi địa phương. Ngày 20-2-2023, bị hại đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai trình báo vụ việc.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/QĐ-CSHS, Quyết định khởi tố bị can số 10/QĐ-CSHS ngày 10-1-2024 đối với Huỳnh Ngọc Hưởng để tiến hành điều tra vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra từ tháng 28-9-2021 đến tháng 29-9-2022 trên địa bàn TP. Pleiku. Ngày 15-1-2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Ngọc Hưởng.

Để phục vụ quá trình điều tra mở rộng vụ án, củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý đối tượng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đề nghị Công an các huyện, thị xã và TP. Pleiku, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Gia Lai thông báo, rà soát trên địa bàn xác định có tổ chức, cá nhân nào là bị hại có liên quan đến vụ án nêu trên thì liên hệ với đơn vị hoặc điều tra viên Phạm Thị Hồng qua SĐT 0971.303.579 để giải quyết theo quy định của pháp luật.