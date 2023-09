Thầy giáo sát hại bố vợ chỉ vì câu nói

(GLO)-Ngày 28-9-2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Võ Văn Hạnh (SN 1990), Trần Tuấn Tốp (SN 1994) và Võ Trường Tâm (SN 1990, cùng trú tại huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Ngày 27-9, Công an huyện Mang Yang tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến và ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đối với 29 chủ mỏ, kho hàng, cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng, doanh nghiệp vận tải… trên địa bàn huyện.

(GLO)- Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 triệu đồng đối với bà P.T.P.T. (SN 1987, trú tại thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp thông tin sai sự thật.

Trại giam Z30D Bộ Công an phát thông báo truy bắt phạm nhân trốn khỏi nơi giam giữ sau 1 tháng chấp hành án.

Đối tượng dùng súng cướp tài sản tại nhà sách Phước Thái đã bị công an bắt giữ.

(GLO)- Triển khai tháng cao điểm về an toàn giao thông (ATGT) tháng 9-2023 và xử lý quyết liệt đối với các trường hợp vi phạm nhằm đảm bảo tình hình trật tự ATGT, từ ngày 1 đến 26-9, Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã phát hiện, lập biên bản 1.153 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, ra quyết định xử phạt 621 trường hợp với số tiền hơn 1,4 tỷ đồng.

(GLO)- Mặc dù mới hoạt động hơn 3 năm nay nhưng mô hình tổ tự quản an toàn giao thông (ATGT) ở xã Ia Blang (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự ATGT.

Hiện công an vẫn đang truy bắt 3 đối tượng còn lại trong vụ nổ súng tại nhà trọ ở Bình Dương.

(GLO)- Ông D.T.N. bị xử phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tải lên TikTok video xúc phạm lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thị xã Sa Pa (tỉnh Lào Cai).

(GLO)- Sáng 25-9, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công ty Honda Việt Nam (HVN) phối hợp tổ chức Lễ công bố Chương trình trao tặng 2 triệu mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 trên toàn quốc trong năm học 2023 - 2024 với chủ đề “Giữ trọn ước mơ”, kết hợp nâng cao kiến thức an toàn giao thông cho học sinh và phụ huynh.

Ngày 25-9, Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hênh (sinh năm 1996, ngụ quận 8) và Lại Chí Thành (sinh năm 1995, ngụ tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”.