Tập trung giải pháp kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Dân tộc tỉnh, Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND huyện Đức Cơ và một số cơ quan, đơn vị liên quan.

Xây dựng nghị quyết chi bộ cần sát với tình hình thực tế

Trước khi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ia Kla, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã tham dự buổi sinh hoạt thường kỳ tháng 5 của Chi bộ làng Sung Le Tung. Tại buổi sinh hoạt, đại diện cấp ủy đã thông tin một số văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên; đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 4-2023. Chi bộ có 24 đảng viên, trong đó có 23 đảng viên chính thức và 1 đảng viên dự bị.

Trong tháng, cán bộ, đảng viên, người dân ổn định tư tưởng, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương; tiếp tục chăm sóc cây trồng, vật nuôi và tham gia xây dựng nông thôn mới. Đến nay, làng Sung Le Tung đã đạt 12/19 tiêu chí làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) theo tinh thần Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn cơ bản ổn định. Tổ hòa giải của làng đã phối hợp hòa giải thành công 2 vụ mâu thuẫn, xích mích trong cộng đồng dân cư.

Thực hiện nhiệm vụ được phân công, cán bộ, đảng viên và các chi hội đoàn thể tiếp tục quan tâm giúp đỡ hộ nghèo; hướng dẫn các hộ triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Từ đầu năm đến nay, bằng nhiều nguồn khác nhau, 10 hộ nghèo của làng đã được hỗ trợ về nhà ở, sinh kế, máy móc, phân bón phục vụ tái canh cà phê.

Phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ, các đảng viên đã tích cực tham gia phát biểu ý kiến, đề ra các giải pháp triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Đảng viên Rơ Mah Thom đề nghị: “Chi bộ cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ vì còn tình trạng thanh-thiếu niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, nẹt pô, phóng nhanh, vượt ẩu rất nguy hiểm”. Trong khi đó, đảng viên Rơ Mah Uếp đề nghị cấp ủy cấp trên quan tâm, sớm bố trí quỹ đất để quy hoạch nghĩa địa chung, tránh tình trạng người dân quay trở lại với hủ tục chôn chung.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của đảng viên, Chi bộ đã ra nghị quyết tháng 5 với nội dung tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo người dân tập trung gieo trồng vụ mùa, chăm sóc cây trồng, vật nuôi; vận động dân làng thực hiện tốt công tác phòng-chống dịch bệnh, ngăn chặn nạn tảo hôn, phòng tránh đuối nước và tham gia mua bảo hiểm y tế để được chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất; tiếp tục giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn và quản lý, giáo dục thanh-thiếu niên hư; tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác, không vượt biên, không bao che, tiếp tay cho các đối tượng phạm tội...

Chi hội Phụ nữ, Nông dân và Chi Đoàn tiếp tục vận động hội viên, đoàn viên tham gia trồng cây xanh, dọn dẹp vệ sinh, xây dựng cảnh quan môi trường; hỗ trợ giống cà phê cho người dân đăng ký tái canh. Các đảng viên trong Chi bộ tiếp tục hướng dẫn 2 quần chúng ưu tú Rơ Mah Vương và Rơ Lan H’Tuyết viết hồ sơ xin vào Đảng.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đánh giá cao công tác chuẩn bị của cấp ủy và tinh thần dân chủ, tích cực tham gia đóng góp ý kiến của đảng viên. Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Chi bộ cần nghiên cứu, triển khai các bước sinh hoạt chi bộ theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên. Việc xây dựng nghị quyết chi bộ hàng tháng cần sát với tình hình thực tế, tập trung giải quyết những vấn đề liên quan đến hộ nghèo, an ninh chính trị, phát triển đảng viên, giải quyết việc làm... Liên quan đến kiến nghị của Chi bộ về hỗ trợ 6 hộ nghèo khó khăn về nhà ở, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Đức Cơ quan tâm, phân bổ kinh phí và kêu gọi các Mạnh Thường Quân cùng chung tay, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Quan tâmđào tạo nghề, giải quyết việc làm

Làm việc với Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung và đoàn công tác, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hoàng Đức Anh báo cáo sơ bộ về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 4 tháng đầu năm 2023. Theo đó, xã có 6 thôn, làng, trong đó có 3 làng đặc biệt khó khăn gồm: Sung Le Tung, Sung Le Kắt, Sung Kép. Toàn xã có 1.914 hộ với 7.661 khẩu; đến cuối năm 2022 còn 266 hộ nghèo (chiếm 13,9%) và 272 hộ cận nghèo (chiếm 14,3%). Đảng bộ xã có 13 chi bộ trực thuộc với 268 đảng viên.

Từ đầu năm đến nay, xã đã hỗ trợ gần 230 triệu đồng cho 20 hộ dân 2 làng Sung Le Tung và Sung Le Kắt tham gia thực hiện dự án 1 và 3 trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030; tổ chức 3 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng cà phê, sầu riêng, chanh dây. Vụ Đông Xuân 2022-2023, toàn xã gieo trồng được 36 ha, hiện đã thu hoạch được 29 ha. Xã tiếp tục duy trì đàn gia súc hơn 1.700 con và đàn gia cầm gần 5.500 con.

Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã tặng 1 phần quà cùng 5 triệu đồng cho Đảng ủy xã Ia Kla; tặng 1 phần quà cùng 10 triệu đồng cho Chi bộ làng Sung Le Tung; tặng quà cho 10 hộ nghèo trên địa bàn xã (1 triệu đồng/phần); thăm và tặng quà 4 gia đình tiêu biểu trong triển khai thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Đảng ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đời sống người dân; thực hiện tốt việc chi trả chế độ chính sách cho các đối tượng; tiếp nhận và giải quyết 16 hồ sơ đối tượng đề nghị hưởng chế độ bảo trợ xã hội hàng tháng. Đặc biệt, trong tháng 4, gió lốc đã làm tốc mái 4 nhà dân và hư hại hơn 9 ha cây trồng, ước thiệt hại trên 1,75 tỷ đồng. Ngay sau đó, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các thôn, làng rà soát, khắc phục hậu quả thiên tai và đề nghị cấp trên hỗ trợ giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống. Về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong tháng 4, xã có 9 đối tượng trốn ra nước ngoài. “Xã đang phối hợp với các ngành chức năng của huyện theo dõi, kiểm soát chặt chẽ các đối tượng có khả năng trốn trên địa bàn để kịp thời xử lý”-Trung tá Nguyễn Hoàng Nho-Trưởng Công an xã-cho hay.

Về xây dựng hệ thống chính trị, Đảng ủy xã đã tổ chức 2 lớp học tập, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 với 144/218 cán bộ, công chức tham gia. Hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031; triển khai chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy năm 2023; chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở và Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2023-2028.

Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung đề nghị địa phương cần đánh giá cụ thể những mặt đã làm được, chưa làm được trong triển khai thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, từ đó có cơ sở để xây dựng các giải pháp cũng như kiến nghị, đề xuất. Liên quan đến ý kiến của Chi bộ làng Sung Le Tung về quy hoạch nghĩa địa chung, Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ Vũ Mạnh Định cho hay: Huyện đã có quy hoạch cụ thể, do đó, xã cần nhanh chóng xây dựng kế hoạch chi tiết để sớm thu hồi, giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện.

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của Đảng ủy xã Ia Kla trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Tuy nhiên, Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ ra một số khó khăn, tồn tại như: số hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn còn cao; thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với mặt bằng chung của tỉnh; tình hình an ninh chính trị còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp; công tác phát triển đảng viên còn chậm... Do đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy xã Ia Kla tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới phương pháp làm việc, sâu sát cơ sở để lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, tập trung khai thác có hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh và phối hợp với các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn trong đào tạo lao động, giải quyết việc làm, nhất là cho đồng bào DTTS nhằm từng bước kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo.

Bên cạnh đó, Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu xã tiếp tục quan tâm nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, tập trung xây dựng sản phẩm OCOP địa phương, chú trọng công tác quản lý và bảo vệ rừng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân; xây dựng kế hoạch sử dụng các nguồn lực để triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Đồng thời, duy trì, thực hiện có hiệu quả mô hình “Ngày thứ 6 nghe dân nói” để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân và chủ động giải quyết các vấn đề bức xúc ngay tại cơ sở. Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Huyện ủy Đức Cơ tiếp tục phân công các đơn vị phụ trách cơ sở giúp thôn, làng giải quyết các khó khăn, vướng mắc.