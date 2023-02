( GLO)- Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Cục Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và PTNT) tổ chức tập huấn Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT về những điểm mới trong quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản chặt chẽ hơn so với Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT để tránh tình trạng gian lận mua bán, khai thác, vận chuyển và cất giữ lâm sản trái pháp luật.

Tại lớp tập huấn, cán bộ Cục Kiểm lâm hướng dẫn những điểm mới của Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT so với Thông tư số 27/2018/TT-BNNPTNT như khái niệm về gỗ tròn, xẻ, thực vật rừng ngoài gỗ, phương pháp đo, công thức tính gỗ. Quy định thẩm quyền phê duyệt phương án khai thác, tận dụng, tận thu gỗ loại thông thường từ rừng tự nhiên, gỗ rừng trồng do nhà nước làm chủ sở hữu, gỗ rừng phòng hộ do các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng đầu tư. Bỏ quy định về vận chuyển nội bộ; cách lập bản kê lâm sản, đối tượng xác nhận lâm sản theo đề nghị của tổ chức, cá nhân, hộ gia đình và cộng đồng dân cư, đánh dấu mẫu loài động vật nguy cấp, quý hiếm…

Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 15-2, giúp hạn chế tình trạng mua bán, vận chuyển, khai thác, cất giữ lâm sản trái pháp luật…