Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam lập kỷ lục mới sau 10 tháng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÃ UYÊN (tổng hợp)

(GLO)- Trong 10 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 1,39 tỷ USD, lập kỷ lục mới khi vượt qua mức của cả năm 2024.

Theo số liệu của Cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu của nước ta trong 10 tháng đạt 205.229 tấn, trị giá 1,39 tỷ USD (giảm 6,4% về lượng nhưng tăng 25,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024).

xuat-khau-hat-tieu-cua-viet-nam-lap-ky-luc-moi-sau-10-thang.jpg
Trong 10 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 1,39 tỷ USD. Ảnh: Internet

Riêng tháng 10, Việt Nam xuất khẩu 18.788 tấn hạt tiêu, trị giá gần 126 triệu USD (tăng 1,9% về lượng và tăng 4,42% về giá trị so với tháng 10-2024).

Không chỉ vượt qua mốc 1,3 tỷ USD đạt được trong cả năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu trong 10 tháng năm 2025 gần bằng trị giá xuất khẩu của cả năm 2016 (gần 1,43 tỷ USD), năm trị giá xuất khẩu đạt cao nhất từ trước đến năm 2024.

Hoa Kỳ tiếp tục dẫn đầu về thị trường xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam với 45,8 nghìn tấn, trị giá hơn 341 triệu USD; tiếp đó là Đức với 14 nghìn tấn, trị giá hơn 107 triệu USD. Ngoài ra, hạt tiêu Việt Nam còn được xuất khẩu sang nhiều nước như: Anh, Thái Lan, Hàn Quốc, Ai Cập…

Dự báo từ các chuyên gia kinh tế khẳng định, hạt tiêu trên thị trường thế giới tiếp tục xu hướng tăng, cộng với nhu cầu phục hồi tại các thị trường trọng điểm, sẽ tạo đòn bẩy cho xuất khẩu hạt tiêu của nước ta trong những tháng cuối năm 2025.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Doanh nghiệp và nông dân Tây Gia Lai nỗ lực khôi phục cây trồng chủ lực xuất khẩu sau thiệt hại nặng do bão số 13 (Kalmaegi).

Tây Gia Lai nỗ lực khôi phục cây trồng giá trị kinh tế cao

Kinh tế

(GLO)- Sức gió mạnh của bão số 13 (Kalmaegi) đã làm ngã đổ nhiều diện tích cây trồng có giá trị kinh tế cao ở một số xã khu vực Tây Gia Lai, gây thiệt hại nặng cho người dân và doanh nghiệp. Hiện nay, doanh nghiệp cùng nông dân đang nỗ lực khôi phục các loại cây trồng chủ lực xuất khẩu.

Việt Nam xuất khẩu 7,2 triệu tấn gạo, thu về 3,7 tỷ USD trong 10 tháng năm 2025.

Xuất khẩu gạo 10 tháng đạt 3,7 tỷ USD

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Theo số liệu mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Bộ Công Thương, 10 tháng năm 2025, Việt Nam xuất khẩu 7,2 triệu tấn gạo, thu về 3,7 tỷ USD, giảm 6,5% về số lượng và giảm gần 23,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Hồ chứa nước Ayun Hạ đang được vận hành, điều tiết liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.

Chủ động bảo vệ các công trình thủy lợi trước bão số 13

Kinh tế

(GLO)- Trước những dự báo mưa lớn do ảnh hưởng cơn bão số 13, Công ty TNHH một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi Gia Lai đang thực hiện điều tiết, vận hành các hồ chứa thủy lợi khu vực phía Tây tỉnh nhằm đảm bảo an toàn công trình cũng như cho người và tài sản vùng hạ lưu.

null