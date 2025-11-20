Xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam lập kỷ lục mới sau 10 tháng

(GLO)- Trong 10 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 1,39 tỷ USD, lập kỷ lục mới khi vượt qua mức của cả năm 2024.

Theo số liệu của Cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu của nước ta trong 10 tháng đạt 205.229 tấn, trị giá 1,39 tỷ USD (giảm 6,4% về lượng nhưng tăng 25,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024).

Trong 10 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 1,39 tỷ USD. Ảnh: Internet

Riêng tháng 10, Việt Nam xuất khẩu 18.788 tấn hạt tiêu, trị giá gần 126 triệu USD (tăng 1,9% về lượng và tăng 4,42% về giá trị so với tháng 10-2024).

Không chỉ vượt qua mốc 1,3 tỷ USD đạt được trong cả năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu trong 10 tháng năm 2025 gần bằng trị giá xuất khẩu của cả năm 2016 (gần 1,43 tỷ USD), năm trị giá xuất khẩu đạt cao nhất từ trước đến năm 2024.

Hoa Kỳ tiếp tục dẫn đầu về thị trường xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam với 45,8 nghìn tấn, trị giá hơn 341 triệu USD; tiếp đó là Đức với 14 nghìn tấn, trị giá hơn 107 triệu USD. Ngoài ra, hạt tiêu Việt Nam còn được xuất khẩu sang nhiều nước như: Anh, Thái Lan, Hàn Quốc, Ai Cập…

Dự báo từ các chuyên gia kinh tế khẳng định, hạt tiêu trên thị trường thế giới tiếp tục xu hướng tăng, cộng với nhu cầu phục hồi tại các thị trường trọng điểm, sẽ tạo đòn bẩy cho xuất khẩu hạt tiêu của nước ta trong những tháng cuối năm 2025.