Kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu tăng 45%

Tính chung 4 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã xuất khẩu 74.250 tấn hồ tiêu, trị giá hơn 510,6 triệu USD (giảm 10,6% về lượng nhưng tăng 45% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024). Trong đó, hồ tiêu đen đạt 63.124 tấn, hồ tiêu trắng đạt 11.126 tấn.

Giá xuất khẩu trung bình hồ tiêu đen trong 4 tháng đầu năm 2025 đạt 6.794 USD/tấn (tăng 96% so với cùng kỳ năm 2025) và hồ tiêu trắng đạt 8.611 USD/tấn (tăng 73,8% so với cùng kỳ năm 2025).

Về thị trường, Mỹ là quốc gia nhập khẩu hồ tiêu Việt Nam lớn nhất trong 4 tháng đầu năm 2025 với 16.682 tấn (giảm 26,7% so với cùng kỳ năm 2024). Vị trí thứ 2 thuộc về thị trường Ấn Độ với 5.905 tấn (tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2024). Tiếp theo là các thị trường UAE (4.981 tấn, tăng 42,2% so với cùng kỳ năm 2024); Đức (4.952 tấn, giảm 9,7% so với cùng kỳ năm 2024); Trung Quốc (3.371 tấn, tăng 94,4% so với cùng kỳ năm 2024).

Ở chiều ngược lại, trong tháng 3-2025, Việt Nam đã nhập khẩu 5.688 tấn hồ tiêu, trị giá 36,7 triệu USD. Tính chung 4 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã nhập khẩu 15.374 tấn hồ tiêu, trị giá 88,3 triệu USD (tăng 25,3% về lượng và tăng 104,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024). Trong đó hồ tiêu đen đạt 11.750 tấn, hồ tiêu trắng đạt 3.624 tấn.