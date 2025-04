Trong đó, hồ tiêu đen xuất khẩu đạt 17.493 tấn, hồ tiêu trắng đạt 2.751 tấn.

Kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu tăng 45,6%. Ảnh nguồn internet

Giá xuất khẩu trung bình hồ tiêu đen trong tháng 3-2025 đạt 6.790 USD/tấn (tăng 122 USD so với tháng 2-2025) và hồ tiêu trắng đạt 8.802 USD/tấn (tăng 268 USD so với tháng 2-2025).

Về thị trường, Mỹ tiếp tục là quốc gia nhập khẩu hồ tiêu Việt Nam lớn nhất trong tháng 3-2025 với 4.388 tấn (tăng 46% so với tháng 2-2025). Tiếp theo là các thị trường Ấn Độ với 1.609 tấn (tăng 110,1% so với tháng 2-2025); Đức 1.543 tấn (tăng 70,5% so với tháng 2-2025); UAE 1.277 tấn (tăng 46,8% so với tháng 2-2025) và Hồng Kông (Trung Quốc) 717 tấn (tăng 51,3% so với tháng 2-2025).

Các doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất trong tháng 3-2025 gồm: Olam Việt Nam (2.183 tấn, tăng 45,7% so với tháng 2-2025); Nedspice Việt Nam (1.975 tấn, tăng 18,5% so với tháng 2-2025); Phúc Sinh (1.859 tấn, tăng 46,3% so với tháng 2-2025); Trân Châu (1.317 tấn, tăng 100% so với tháng 2-2025) và Haprosimex JSC (1.270 tấn, tăng 96,9% so với tháng 2-2025).

Ở chiều ngược lại, trong tháng 3-2025, Việt Nam đã nhập khẩu 4.940 tấn hồ tiêu, trị giá gần 29 USD (tăng 68,7% về lượng và tăng 81,3% về trị giá so với tháng 2-2025). Trong đó, hồ tiêu đen đạt 4.072 tấn và hồ tiêu trắng đạt 868 tấn.