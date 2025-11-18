Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Hồ tiêu tăng giá nhẹ 500 đồng/kg tại nhiều địa phương

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; congthuong.vn)

(GLO)- Ngày 18-11, giá hồ tiêu trong nước tăng nhẹ 500 đồng/kg tại nhiều địa phương. Hiện mức giá giao dịch trong khoảng 144.500-146.000 đồng/kg.

Cụ thể, giá hồ tiêu tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai hôm nay cùng ở mức 144.500 đồng/kg; còn tại Đắk Lắk và Lâm Đồng có giá 146.000 đồng/kg. Tại 4 địa phương này, hồ tiêu tăng nhẹ 500 đồng/kg so với ngày hôm qua. Riêng Gia Lai, giá hồ tiêu duy trì mức ổn định ở ngưỡng 144.500 đồng/kg.

ho-tieu-tang-gia-nhe-500-dongkg-tai-nhieu-dia-phuong.jpg
Hồ tiêu tăng giá nhẹ 500 đồng/kg tại nhiều địa phương trong ngày 18-11. Ảnh: Internet

Trong khi đó, trên thị trường thế giới, giá hồ tiêu hôm nay không biến động. Giá tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 7.108 USD/tấn; giá tiêu trắng Muntok hiện đang giao dịch ở mức 9.745 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện đang ổn định ở mức 9.200 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 12.300 USD/tấn. Ở Brazil, giá tiêu duy trì quanh 6.100 USD/tấn.

Tương tự, giá tiêu các loại của Việt Nam không thay đổi. Trong đó, giá tiêu đen loại 500 gr/l đạt 6.400 USD/tấn; loại 550 gr/l đạt 6.600 USD/tấn; giá tiêu trắng đạt 9.050 USD/tấn.

