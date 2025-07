Ngày 20-7, giá cà phê trong nước bật tăng mạnh trở lại, hồ tiêu ở mức ổn định

Cụ thể, tại các vùng trọng điểm, giá cà phê thu mua tăng từ 1.700 đồng đến 1.800 đồng/kg. Đây được xem là tín hiệu khả quan về sự phục hồi thị trường sau nhiều phiên giảm trước đó. Hiện giá thu mua cà phê trung bình ở mức 93.700 đồng/kg.

Tại các vùng trọng điểm trong nước, giá cà phê ngày 20-7 được thu mua tăng từ 1.700 đồng đến 1.800 đồng/kg. Ảnh: M.T

Theo đó, tại tỉnh Lâm Đồng, cà phê được thu mua ở mức 94.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, sau khi tăng 1.800 đồng/kg, giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk và Gia Lai cùng lên mức 93.800 đồng/kg. Còn tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tăng 1.700 đồng/kg so với hôm qua và hiện ở mức 93.500 đồng/kg.

Đối với thị trường thế giới, trên sàn giao dịch London, giá cà phê trực tuyến robusta hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9-2025 đóng cửa phiên giao dịch sáng nay 20-7 ở mức 3.348 USD/tấn, tăng 1,09% (34 USD/tấn) so với phiên giao dịch hôm qua; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 11-2025 tăng 1,03% (36 USD/tấn), lên mức 3.322 USD/tấn.

Trên sàn giao dịch New York, giá cà phê arabica giao kỳ hạn tháng 9-2025 giảm 1,17% (3,6 US cent/pound), lên mức 303,6 US cent/pound; hợp đồng giao kỳ hạn tháng 12-2025 giảm 0,92% (2,75 US cent/pound), đạt 295,95 US cent/pound.

Khác với cà phê, thị trường hồ tiêu trong nước hôm nay duy trì ở mức ổn định. Hiện giá thu mua tiêu trung bình tại các địa bàn trọng điểm 138.600 đồng/kg.

Giá hồ tiêu hôm nay ở tỉnh Gia Lai bình ổn ở mức 137.000 đồng/kg. Ảnh: Internet

Cụ thể, giá hồ tiêu hôm nay ở tỉnh Gia Lai bình ổn ở mức 137.000 đồng/kg, đi ngang so với phiên giảm hôm qua. Tại TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai, hồ tiêu cùng được thu mua ở mức 138.000 đồng/kg; Đắk Lắk và Lâm Đồng ở mức 140.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, sáng 20-7, Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC) niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia ở mức giá 7.216 USD/tấn; tiêu trắng Muntok có giá 10.058 USD/tấn.

Giá tiêu đen ASTA của Malaysia được thu mua ở mức giá 8.900 USD/tấn và giá tiêu trắng ASTA ở mức 11.750 USD/tấn. Giá tiêu Brazil đạt mức 5.800 USD/tấn.