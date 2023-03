Biểu dương Công an huyện Ia Grai liên tiếp triệt phá 2 vụ án ma túy (GLO)- Với thành tích triệt phá thành công 2 ổ nhóm mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy vào ngày 2 và 3-3, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy, Công an huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) được Chủ tịch UBND huyện biểu dương và thưởng nóng 10 triệu đồng.

Quảng Nam: Khởi tố ba đối tượng tại Trung tâm đăng kiểm 92-02D Ba đối tượng tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 92-02D ở thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), gồm một phó giám đốc và hai đăng kiểm viên, bị khởi tố về tội nhận hối lộ.

Cảnh sát giao thông, cơ động phân luồng để thực hiện khám xét trụ sở F88 Công an TP HCM đã phối hợp với các cơ quan chức năng khám xét trụ sở F88 nằm trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp, TP HCM.

Bắt 2 đối tượng vận chuyển hơn 18 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam (GLO)- Ngày 5-3, thông tin từ Công an tỉnh An Giang, Công an huyện An Phú vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Đinh Thanh Trực (SN 1991, trú xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) và Thiều Văn Lai (SN 1996, trú xã Sơ Pai, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) để tiếp tục điều tra về hành vi vận chuyển trái phép khoảng 18,6 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam.

Phú Thiện phổ biến pháp luật an toàn giao thông cho tín đồ Tin lành (GLO)- Sáng 5-3, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đã phối hợp với Công an xã Ia Ake tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông cho 120 tín đồ tại Chi hội Tin lành miền Nam Việt Nam thôn Plei Tăng A.

Bắt giam giám đốc Trung tâm dạy nghề ở Long An nhận hối lộ (GLO)- 1 giám đốc Trung tâm dạy nghề ở Long An thông qua các đầu mối trung gian nhận tiền của người dân để được cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An bắt tạm giam.

Bắt giam chuyên viên Sở Tài nguyên và Môi trường ở Cao Bằng (GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa thi hành lệnh bắt tạm giam Lộc Văn Thế (SN 1982), ở tổ 11, ở phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng-chuyên viên Phòng Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cao Bằng.

Bé trai 17 tháng tuổi tử vong: Nạn nhân bị 2 cô giáo bạo hành dã man Tại cơ quan chức năng, An và Lành khai nhận đã bạo hành dã man bé trai 17 tháng tuổi P.T.Đ khiến nạn nhân tử vong.

Công ty kinh doanh xăng dầu Long Bảo bị xử phạt hơn 340 triệu đồng (GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ký Quyết định số 116/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH một thành viên Long Bảo (tổ 12, thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) do ông Phạm Ngọc Tiến-Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty với số tiền hơn 340 triệu đồng vì đã có những vi phạm trong quá trình hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Yêu cầu UBND huyện Chư Sê kiểm điểm vì chậm hỗ trợ kinh phí cho người dân bị thu hồi đất trong dự án đường Hồ Chí Minh (GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 403/UBND-CNXD yêu cầu UBND huyện Chư Sê tổ chức kiểm điểm các tổ chức, cá nhân liên quan vì chậm thực hiện hỗ trợ kinh phí cho người dân bị thu hồi đất trong dự án đường Hồ Chí Minh.

Gia Lai quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông (GLO)- Trong 2 tháng đầu năm, tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang dần được kiềm chế. Đây là tín hiệu khả quan để các địa phương trong tỉnh tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm kéo giảm TNGT trong những tháng tiếp theo.

Lãnh đạo, cán bộ Trung tâm đăng kiểm 29-10D nhận hối lộ khoảng 5 tỉ đồng Công an cáo buộc, các nghi phạm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 29-10D đã nhận hối lộ khoảng 5 tỉ đồng để bỏ qua nhiều lỗi của phương tiện.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Công an huyện Phú Thiện xử phạt 19 trường hợp vi phạm tải trọng (GLO)- Từ ngày 15-12-2022 đến 27-2-2023, Công an huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 19 trường hợp xe vi phạm về tải trọng.

Gia Lai: Tạm giam 3 đối tượng cho vay với lãi suất “cắt cổ” (GLO)- Ngày 28-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Lê Văn Sỹ (SN 1995), Lê Văn Ngọc (SN 2002) và Nguyễn Văn Đức (SN 1998, cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa) về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Hà Nội: Điều tra hành vi nhận hối lộ của 18 người ở 2 trung tâm đăng kiểm Lãnh đạo hai Trung tâm đăng kiểm 29-02V và 29-02S chỉ đạo cấp dưới nhận tiền của các lái xe khi đến đăng kiểm để bỏ qua một số lỗi.

Vụ tai nạn khiến 3 người chết ở Quảng Nam: Bắt tài xế xe khách Ngày 27-2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Anh Tiên (48 tuổi, trú TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế), tài xế xe khách Phương Trang trong vụ tai nạn làm 3 người tử vong.

Xem thêm