Tạm giam chủ doanh nghiệp từng lên YouTube đối đáp với Nguyễn Phương Hằng

Bị can Hồ Đình Thái Hòa, Giám đốc Trung tâm dạy nghề lái xe Sài Gòn, bị Bộ Công an cáo buộc có hành vi giả mạo trong công tác

(GLO)- Sáng 28-4, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH), Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã bắt đầu tiến hành phúc tra kết quả kiểm tra đợt tổng rà soát, kiểm tra về an toàn PCCC và CNCH với các cơ sở trong toàn tỉnh.

(GLO)- Công an thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai) vừa thực hiện việc tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Lê Anh Tuấn (SN 1996, trú tại tổ 5, phường An Phú, thị xã An Khê) để điều tra hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.