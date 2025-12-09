Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn giành 6 giải thưởng khoa học và công nghệ cấp Bộ

(GLO)- Theo quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận các đề tài đạt Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2025, sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn xuất sắc giành 6 giải thưởng, gồm 1 giải nhì, 3 giải ba và 2 giải khuyến khích.

Theo đó, Đề tài “Quản lý nhà nước về bảo tồn và phát huy võ cổ truyền trên địa bàn tỉnh Bình Định” do Trần Thị Mỹ Dung và Huỳnh Ngọc Danh (lớp Quản lý nhà nước K44) thực hiện, dưới sự hướng dẫn của ThS. Đào Bích Hạnh, đạt giải nhì.

Đề tài “Quản lý nhà nước về bảo tồn và phát huy võ cổ truyền trên địa bàn tỉnh Bình Định” giành giải nhì. ﻿Ảnh: ĐVCC﻿

3 giải ba được trao cho các công trình nghiên cứu, gồm: Đề tài “Nghiên cứu tác động của công bố thông tin tiêu thụ nước và năng lượng đến giá trị doanh nghiệp của các công ty niêm yết tại thị trường chứng khoán Việt Nam” do nhóm sinh viên Lê Đỗ Thành Công, Trương Đức Thành Đạt, Nguyễn Minh Thư, Nguyễn Thị Minh Ảnh, Nguyễn Thị Thanh Hằng thực hiện, TS. Phạm Thị Thúy Hằng hướng dẫn. Đề tài “Nghiên cứu chế tạo và khảo sát tính chất bắt giữ khí H₂S dựa trên nền bentonite ứng dụng trong đầu lọc khí sinh học” do các sinh viên Đỗ Hồng Hạnh, Hà Xuân Đạt, Huỳnh Tiến Chức thực hiện, PGS.TS. Nguyễn Minh Vương hướng dẫn. Đề tài còn lại là “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng đối với đất nghĩa trang, nghĩa địa thuộc dự án Khu đô thị Tây Nam xã Nhơn Lý, Khu Kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định” do sinh viên Trần Minh Hoan thực hiện, ThS. Bùi Thị Diệu Hiền hướng dẫn.

2 giải khuyến khích thuộc về đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu đến thành quả hoạt động tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam” do nhóm sinh viên Nguyễn Lê Thùy Uyên, Lê Thị Thanh Tuyến, Lê Thị Mỹ Nhân, Phan Thị Ngọc Mai thực hiện, TS. Lê Xuân Quỳnh hướng dẫn và đề tài “Văn hóa đại chúng Hàn Quốc và ảnh hưởng đến học sinh THPT tại TP. Quy Nhơn” của các sinh viên Cao Ngọc Thịnh, Lê Anh Thư, Nguyễn Trọng Ngọc Hà, Khổng Nguyễn Uyển Nhi, TS. Nguyễn Đức Toàn hướng dẫn.

Thành tích này tiếp tục khẳng định năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn, đồng thời cho thấy hiệu quả gắn kết giữa đào tạo và nghiên cứu trong nhà trường.

Được biết, năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận 530 đề tài đạt Giải thưởng Khoa học và Công nghệ, gồm 20 giải nhất, 105 giải nhì, 153 giải ba và 252 giải khuyến khích.