Sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu buông lỏng quản lý, để xảy ra cháy rừng

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Công văn số 11116/UBND-NNMT về việc chủ động ứng phó với nguy cơ cháy rừng, trong đó, tỉnh sẽ xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu địa phương, đơn vị chủ rừng nếu buông lỏng quản lý, chủ quan, lơ là để xảy ra cháy rừng.

Theo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định: El Nino tiếp tục duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh từ tháng 9 đến cuối năm 2026, làm gia tăng tình trạng khô hạn, nắng nóng, thiếu nước và nguy cơ cháy rừng.

Trong tháng 7 và 8-2026, trên địa bàn tỉnh liên tiếp xảy ra một số vụ cháy rừng, gây thiệt hại đến tài nguyên rừng và môi trường sinh thái. Trong thời gian tới, nhất là dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, nhu cầu đi lại, tham quan, du lịch và các hoạt động tại khu vực rừng, ven rừng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng cao.

Tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu buông lỏng quản lý, chủ quan, lơ là, để xảy ra cháy rừng. Ảnh: Chi cục Kiểm lâm cung cấp

Hiện thời tiết trên địa bàn 82 xã, phường của tỉnh đang diễn biến gay gắt, hanh khô, phức tạp và khó lường; nhiệt độ duy trì ở mức cao.

Để chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các điểm cháy, không để xảy ra cháy lớn, cháy lan trên diện rộng, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, đơn vị chủ rừng tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp PCCCR.

Chủ tịch UBND các xã, phường và thủ trưởng các đơn vị chủ rừng phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra cháy rừng do chủ quan, lơ là hoặc thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR.

Các địa phương, đơn vị được yêu cầu kích hoạt phương án “4 tại chỗ” ở mức cao nhất; rà soát, bổ sung phương án PCCCR phù hợp với điều kiện nắng nóng, khô hạn; bảo đảm lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nguồn nước và các điều kiện cần thiết để sẵn sàng xử lý khi có cháy rừng.

Đặc biệt, trong thời điểm nắng nóng và dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, các lực lượng phải phân công trực chỉ huy, trực tuần tra PCCCR 24/24 giờ; tăng cường tuần tra tại các vùng trọng điểm và thiết lập chốt kiểm soát tại cửa rừng.

UBND tỉnh yêu cầu cấm triệt để người không có nhiệm vụ vào rừng và các hành vi dùng lửa để dọn nương rẫy, xử lý thực bì, đốt ong, cắm trại, nấu nướng trong rừng và ven rừng khi cấp dự báo cháy rừng từ cấp IV đến cấp V.

Cùng với đó, lực lượng Kiểm lâm có trách nhiệm kịp thời công bố, thông báo cấp dự báo cháy rừng; xác định cụ thể các địa bàn, khu vực rừng có nguy cơ cháy cao để chính quyền địa phương, chủ rừng và các lực lượng liên quan chủ động triển khai biện pháp phòng ngừa, ứng phó phù hợp.

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh được yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng; phối hợp với lực lượng Kiểm lâm và chính quyền địa phương triển khai ứng cứu khẩn cấp khi có lệnh huy động.

UBND tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân các vụ cháy rừng xảy ra trong tháng 7 và 8 vừa qua để xử lý nghiêm theo quy định.

Tỉnh sẽ xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu địa phương, đơn vị chủ rừng nếu buông lỏng quản lý, chủ quan, lơ là để xảy ra cháy rừng.