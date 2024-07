Người phát ngôn Điện Kremlin Peskov đã tiếp cận thông tin về các mối đe dọa ám sát đối với nhà lãnh đạo Nga ,được người đứng đầu Cục Tình báo của Kiev (GUR), Kirill Budanov, đưa ra trong một cuộc phỏng vấn gần đây. Moscow đã biết về các mối đe dọa và thực hiện các biện pháp phù hợp, Peskov cho biết.

Budanov đã tiết lộ những nỗ lực của Kiev nhằm ám sát ông Putin trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin NV của Ukraine được công bố trước đó trong ngày. Ông tuyên bố rằng cơ quan của ông đã thực hiện một số nỗ lực ám sát tổng thống Nga mà không cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào.

“Tất cả các mối đe dọa đến từ chính quyền Kiev đều rõ ràng. Do đó, an ninh của tổng thống Putin được thiết lập ở mức độ thích hợp” - ông Peskov nói.

Ông Peskov đưa ra bình luận trên sau khi người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine - ông Kyrylo Budanov nói về nỗ lực ám sát tổng thống Nga.

Theo đài RT, trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine kéo dài, một số phương tiện truyền thông phương Tây đã đưa tin về các nỗ lực ám sát ông Putin, nghi do Ukraine thực hiện.

Tháng 9/2022, tờ báo Anh The Sun đưa tin về một vụ nổ gần đoàn xe của tổng thống Nga, trong khi, vào đầu năm 2023, một số phương tiện truyền thông Đức tuyên bố tổng thống Putin đã bị máy bay không người lái tấn công nhưng không thành công. Vào thời điểm đó, Điện Kremlin đã bác bỏ những báo cáo như vậy là giật gân, không có căn cứ.

Năm ngoái, Phó lãnh đạo Tổng cục Tình báo quốc phòng Ukraine (GUR) Vadim Skibitsky cũng tuyên bố Tổng thống Putin là một trong những mục tiêu nhắm đến của cơ quan này.

Hồi tháng 5/2023, Nga cáo buộc Ukraine đứng sau vụ tập kích bằng 2 máy bay không người lái (UAV) vào Điện Kremlin nhằm ám sát Tổng thống Putin. Kiev đã lên tiếng bác bỏ.

Ở phía ngược lại, Ukraine cũng nhiều lần cáo buộc Nga âm mưu ám sát Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Hồi tháng 5, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết đã bắt 2 quan chức an ninh nước này vì nghi lên kế hoạch ám sát Tổng thống Zelensky theo lệnh của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB). Phía Nga không bình luận về thông tin này.