Các thành viên của Tổ đoàn viên xung kích đảm bảo an ninh trật tự có nhiệm vụ trọng tâm là tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường về việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, nhất là trong các lĩnh vực phòng-chống các loại tội phạm.

Ra mắt mô hình “Tổ đoàn viên xung kích đảm bảo an ninh trật tự” tại Trường THPT Nguyễn Hồng Đạo. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh đó, mô hình khuyến khích giáo viên, học sinh tích cực tham gia tố giác tội phạm, phòng-chống bạo lực học đường. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp giữa 3 bên: nhà trường - chính quyền địa phương - lực lượng Công an trong giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự.

Đây là hoạt động nhằm phát huy vai trò nòng cốt của đoàn viên trong công tác xây dựng nhà trường đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, phòng-chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, phòng ngừa tình trạng vi phạm pháp luật trong lứa tuổi học sinh.