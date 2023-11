Ra mắt mô hình "Buôn phụ nữ kiểu mẫu" tại xã Chư Drăng

(GLO)- Để góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Phú (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) huy động các nguồn lực hỗ trợ hộ nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

(GLO)- Trong quá trình hoạt động, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) phường An Bình (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) luôn giữ vai trò kết nối, tạo điều kiện giúp hội viên phụ nữ nghèo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

(GLO)-Chiều 27-10, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku) đã diễn ra Lễ Tổng kết và trao giải Hội thi Tuyên truyền viên giỏi về An toàn giao thông năm 2023. Hội thi do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh, Công an tỉnh tổ chức.