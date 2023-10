Tổng kết mô hình điểm về "Đảm bảo trật tự an toàn giao thông" tại xã Hà Tam

(GLO)- Ngày 27-10, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với Ban An toàn Giao thông tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ tiến hành tổng kết mô hình điểm “Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông” trên địa bàn xã Hà Tam, giai đoạn 2019-2023.

Tham dự hội nghị có ông Siu Trung-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Pơ; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể xã Hà Tam; đại diện cấp ủy chi bộ, trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể 4 thôn, làng trên địa bàn xã cùng 100 cá nhân đại diện cho các hộ gia đình tiêu biểu trong xã.

Báo cáo tại hội nghị, ông Trương Mộng Sang-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hà Tam, Tổ trưởng Tổ tự quản-cho biết: Trong 5 năm qua, Tổ tự quản quản lý mô hình đã phối hợp với UBND, Công an xã và các đoàn thể triển khai tuyên truyền vận động 600 hộ dân đăng ký tham gia thực hiện nội dung “Gia đình bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”; phối hợp tổ chức 97 buổi tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, thu hút trên 2.383 lượt người tham dự; tổ chức 32 buổi tuần tra vào ban đêm nhắc nhở người dân chấp hành các quy định khi tham gia giao thông…

Qua 5 năm triển khai mô hình “Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông” trên địa bàn xã Hà Tam ý thức tự giác của người dân về chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông được nâng lên, việc lấn chiếm lòng lề đường để mua bán đã được hạn chế, số vụ tai nạn và số người dân tại địa phương vi phạm Luật Giao thông đường bộ giảm đáng kể…

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh đã trao tặng 4 bản tuyên truyền cam kết khu dân cư “Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông” cho 4 thôn, làng và 1.064 hộ gia đình cam kết “Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông”. Thông qua Quyết định thành lập Ban Quản lý thực hiện mô hình điểm “Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông" xã Hà Tam gồm 6 thành viên, do ông Trương Mộng Sang-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã làm trưởng ban. Đồng thời, quán triệt, phổ biến một số chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; thông tin tình hình chung về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 9 tháng qua trên địa bàn tỉnh; vai trò MTTQ cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông…

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện điểm mô hình “Đảm bảo trật tự an toàn giao thông” trên địa xã Hà Tam (giai đoạn 2019-2023).