(GLO)- Ngày 7-10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 190/CĐ-TTg về việc quyết liệt thực hiện các giải pháp để tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở, bất động sản, ổn định thị trường.

Công điện nêu rõ: Thời gian quan, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt, nhiều giải pháp kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án bất động sản, kiểm soát và ổn định thị trường bất động sản; tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện quản lý, sử dụng đất, định giá đất; kịp thời chấn chỉnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp để tăng nguồn cung, giảm giá nhà ở, bất động sản, ổn định thị trường. Ảnh: baochinhphu.vn

Tuy nhiên, tại một số khu vực, địa phương, giá bất động sản, nhà ở liên tục tăng cao, vượt xa so với khả năng đáp ứng tài chính của người dân. Nguyên nhân một phần do thiếu thông tin về nhà ở, thị trường bất động sản; tình trạng "đẩy giá", "tạo giá ảo"; thiếu nguồn cung nhà ở thương mại có giá phù hợp với người dân; số lượng các dự án nhà ở xã hội đang trong quá trình triển khai quyết liệt nhưng chưa đủ đáp ứng nhu cầu của người dân…

Để kịp thời thúc đẩy các dự án đầu tư, tăng nguồn cung sản phẩm nhà ở, bất động sản, tăng cường kiểm soát, chấn chỉnh, xử lý kịp thời việc thao túng, đẩy giá và đầu cơ bất động sản, ổn định thị trường, bảo đảm quyền có nhà ở, chỗ ở của người dân, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, tín dụng, thuế bảo đảm đồng bộ, thống nhất.

Đồng thời, tiếp tục cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tăng cường phân cấp phân quyền hơn nữa; nghiên cứu, điều chỉnh quy định về tiền sử dụng đất hợp lý, không để là nguyên nhân tăng giá bất động sản, nhà ở và đất đai vượt xa so với thu nhập của người dân.

Một dự án nhà ở xã hội đang thi công tại địa bàn phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai).

Ảnh: M.H

Cùng với đó, khẩn trương nghiên cứu, xây dựng và ban hành các cơ chế có tính đột phá, thông thoáng, thuận lợi nhằm thu hút các nguồn lực cho thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, công khai, minh bạch; đặc biệt là đẩy mạnh phát triển các phân khúc nhà ở có giá phù hợp với thu nhập trung bình của người dân để nâng cao đời sống tinh thần, vật chất của người dân.

Tập trung, quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội để hoàn thành vượt chỉ tiêu 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025 đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Tăng cường quản lý thị trường bất động sản, hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản; tiếp tục theo dõi, nắm bắt thông tin thị trường để kịp thời ban hành các giải pháp, cơ chế quản lý thị trường bất động sản phát triển theo hướng ổn định, an toàn, lành mạnh, bền vững…

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về nhà ở, kinh doanh bất động sản, quy hoạch đô thị và nông thôn, xây dựng để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan khẩn trương hoàn thiện Đề án thí điểm mô hình "Trung tâm giao dịch bất động sản và quyền sử dụng đất do Nhà nước quản lý" trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 10-2025.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh triển khai các dự án, hoàn thành các chỉ tiêu nhà ở xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ giao đúng tiến độ; đặt mục tiêu cao nhất hoàn thành các chỉ tiêu nhà ở xã hội đã được giao để đôn đốc, triển khai thực hiện, tinh thần là "chỉ bàn làm, không bàn lùi", chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn.

Thủ tướng cũng chỉ đạo về việc tăng cường vai trò của Nhà nước trong việc kiểm soát giá đất; đánh giá kỹ khi cấp tín dụng cho các dự án bất động sản có giá sản phẩm ở mức cao hoặc có dấu hiệu "thổi giá", "đẩy giá”; ưu tiên quỹ đất để thực hiện các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại có giá phù hợp…