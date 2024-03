Quyết định đình nã đối với Đặng Thị Lan

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định đình nã số 355/QĐĐN-CSĐT-Đ3 đối với Đặng Thị Lan (SN 1979, trú tại xã Ia Sao, huyện Ia Grai) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, Đặng Thị Lan bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó, ngày 1-3-2024, Đặng Thị Lan bị cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai truy nã theo Quyết định số 281/QĐ-CSĐT-Đ3. Đến ngày 11-3-2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú.