(GLO)- Sáng 29-3, Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã ký kết quy chế phối hợp với các Chi hội Tin lành Việt Nam-miền Nam TP Pleiku trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

(GLO)- Ngày 28-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đak Pơ đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Hữu Quyên (SN 1983; trú tại tổ 15, phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.