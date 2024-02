Quảng Ngãi: Khởi tố một chủ tiệm vàng về hành vi lừa đảo

Theo dõi Báo Gia Lai trên

Chiều 6-2, Công an tỉnh Quảng Ngãi xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thị Thu Hồng (54 tuổi, ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.