Quảng Ngãi khởi tố hai đối tượng mua bằng giả để mở phòng khám Nha khoa

Theo dõi Báo Gia Lai trên

0:00 / 0:00 0:00 Nam miền Bắc Nam miền Bắc

Nữ miền Bắc

Nữ miền Nam

Nam miền Nam

Ngày 14-4, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng để điều tra về hành vi “sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.