Quảng Nam: Phát hiện một cá thể rùa đầu to nằm trong sách đỏ thế giới

Ngay sau khi phát hiện, các nhân viên của ban quản lý đã giải thoát cho cá thể rùa. Đồng thời kiểm tra tình trạng sức khỏe và thả về môi trường tự nhiên.

Theo quan sát, cá thể rùa này có trọng lượng gần 1kg và dài khoảng 20cm. Có đuôi dài gần bằng với thân, đầu được phủ bởi các mảnh sừng rất cứng không thụt vào mai được, hàm trên tạo thành móc giống mỏ vẹt. Đây chính là đặc điểm nhận dạng của rùa đầu to.

Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Bắc Trà My, loài này sống ở các khe suối trong rừng, nơi nước trong và chảy chậm ở độ cao trên 600m so với mặt nước biển. Khi trưởng thành rùa đầu to có thể đạt kích thước mai khoảng hơn 20cm. Loài rùa này được liệt kê vào nhóm cực kỳ nguy cấp trong sách đỏ thế giới do bị khai thác, buôn bán quá mức, nếu không ngăn chặn, loài này sẽ biến mất trong tương lai gần.

Ở Việt Nam, rùa đầu to thuộc nhóm IB trong danh sách được bảo vệ nghiêm ngặt tại Nghị định 06/2019/NĐ-CP, được liệt kê vào danh sách những loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ thuộc nghị định 64/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Các hành vi vi phạm liên quan đến rùa đầu to sẽ bị xử phạt nặng.