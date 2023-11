Quảng Bình: Làm căn cước, tìm được người thân sau gần 40 năm mất tích

Ngày 12-11, ông Trương Văn Long, Chủ tịch UBND xã An Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) cho biết, trên địa bàn, qua rà soát làm thẻ căn cước công dân, đã tìm ra một người địa phương lưu lạc ở miền Nam suốt 39 năm.

Tin liên quan Cô gái Pháp xinh đẹp được ba mẹ đưa về TP.HCM tìm mẹ ruột: Xúc động tình cảm người Việt

Đó là trường hợp ông Trương Văn Phong (sinh năm 1964, thôn Cao Xuân, xã An Ninh). Theo ông Long, năm 1984, ông Phong có cự cãi với cha mẹ, sau đó ông Phong bỏ đi biệt tăm. Gia đình tìm kiếm nhiều năm nhưng không có thông tin và cứ tưởng ông Phong mất tích. Chính quyền địa phương sau một năm tìm kiếm cũng đưa ông Phong vào diện mất tích.

Đầu tháng 11-2023, UBND xã An Ninh nhận được điện thoại từ công an phường Xuân Thanh, TP Long Khánh (tỉnh Đồng Nai) xác minh danh tính ông Phong khi nghe người này nói về thông tin quê quán ở thôn Cao Xuân, xã An Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), nhằm làm căn cước công dân.

Qua thông tin, ông Trương Văn Thường, xã đội phó phát hiện đó là anh trai mình, người mất tích 39 năm qua với các nhận diện riêng khi ông Phong ở quê.

Từ đó, gia đình đón ông Phong cùng vợ con trở về làm các thủ tục giấy tờ để ông Phong được Công an Đồng Nai cấp căn cước công dân.

Theo ông Long, hiện Công an tỉnh Quảng Bình đã trích lục tàng thư, để cấp lại giấy khai sinh, từ đó mới có cơ sở cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử, định danh cá nhân.

Qua tìm hiểu, ông Phong vào Long Khánh làm thuê, cần cù lao động. Năm 1992, ông Phong lấy vợ là bà Lê Thị Thu Hồng (sinh năm 1968, quê gốc Quảng Trị, định cư tại Long Khánh).

Ông Phong và bà Hồng sinh được 2 người con gái, trong đó một người đã lập gia đình, còn người con gái út đang làm công nhân nhà máy ở Đồng Nai. Cuộc sống hiện tại của ông Phong được nói là khó khăn.

Ông Phong có cha là ông Trương Văn Phát (1930 - 2020), mẹ là bà Trần Thị Thẻo (1939 - 2022). Ông Phát, bà Thẻo sinh được 9 người con, 8 nam 1 nữ. Ông Phong là con cả.

Khi vào Long Khánh, ông Phong khai tên thành Trương Văn Thạch, vợ con nhiều lần gặng hỏi quê ở đâu để về thăm gia đình, nhưng nhiều năm liền, ông Phong chỉ nói ở Quảng Bình, không nói nguyên quán huyện, xã thôn.

Đầu tháng 11-2023, do làm căn cước công dân, địa phương rà soát mới biết ông Thạch có tên thật là Phong. Từ đó, ông Phong mới về quê sau gần 40 năm biệt tăm.

Tìm được người thân, gia đình ông Phong đã tổ chức đón về quê, nhưng khi về thì cha mẹ của ông Phong đã mất.