Quảng Bình: Cựu nhân viên ngân hàng ôm hàng trăm tỷ đồng bỏ trốn

(GLO)- Qua kiểm tra đột xuất an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ ngày 30-1 đến 2-2, Đoàn kiểm tra liên ngành đảm bảo ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 của tỉnh Gia Lai đã phát hiện và xử phạt thêm 2 cơ sở vi phạm.

Ngọc Trinh khai muốn học bằng lái A2 nên tìm Trần Xuân Đông để học, địa điểm học do Đông lựa chọn.

Hơn 7 giờ ngày 2.2, người mẫu Ngọc Trinh (34 tuổi) bị lực lượng dẫn giải Công an TP.HCM áp giải đến TAND TP.HCM để chuẩn bị cho phiên tòa xét xử bị cáo và Trần Xuân Đông.

Trước đó, Bộ Công an đã xác định nguyên nhân sơ bộ vụ tai nạn tại cao tốc La Sơn-Túy Loan là do trời mưa, sương mù làm hạn chế tầm nhìn, lái xe buồn ngủ nên đã gây tai nạn.

Công an TP HCM khám xét nhiều địa điểm ở quận 6 và quận 8, bắt 3 người và thu giữ nhiều tài liệu liên quan.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa đồng loạt khởi tố 23 bị can trong đó có nhiều cán bộ Văn phòng đăng ký đất đai, Cục thuế về hành vi "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ".