Quân khu 5 gặp mặt cán bộ cao cấp Quân đội nghỉ hưu, nghỉ công tác tại tỉnh Gia Lai

Sáng 14-1, tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất (tỉnh Gia Lai), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức buổi gặp mặt các cán bộ cao cấp Quân đội nguyên là Thủ trưởng cơ quan Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu và cán bộ cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác trên địa bàn các tỉnh Gia Lai, Quảng Ngãi, Đắk Lắk nhân dịp đầu năm mới 2026. Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy Quân khu 5, chủ trì buổi gặp mặt.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Trước khi chương trình chính thức bắt đầu, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ đồng chí Đại tướng Lê Văn Dũng - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tại buổi gặp mặt, hơn 210 cán bộ cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác đã cùng xem phim truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 5; nghe thông tin về tình hình thời sự thế giới, khu vực và trong nước; những kết quả nổi bật trong công tác quân sự, quốc phòng năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của lực lượng vũ trang Quân khu.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Thiếu tướng Trần Minh Trọng trân trọng cảm ơn và gửi lời chúc sức khỏe tới các đồng chí nguyên là Thủ trưởng cơ quan Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu cùng các cán bộ cao cấp Quân đội đã nghỉ hưu, nghỉ công tác; mong muốn các đồng chí tiếp tục sống vui, sống khỏe, luôn là tấm gương sáng về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ noi theo.

Thiếu tướng Trần Minh Trọng khẳng định, buổi gặp mặt là dịp để ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam và lực lượng vũ trang Quân khu 5 anh hùng; thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, lòng tri ân sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu đối với các thế hệ cán bộ đi trước đã hy sinh, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng, đặt nền móng vững chắc cho truyền thống hào hùng của Quân khu.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm.

Đồng thời, đây cũng là dịp để Bộ Tư lệnh Quân khu lắng nghe, tiếp thu những ý kiến đóng góp, kinh nghiệm quý báu của các đồng chí cán bộ cao cấp nhằm tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, trí tuệ và uy tín, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 5 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; phấn đấu hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.