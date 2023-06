(GLO)- Sáng 20-6, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh- quốc phòng, đối ngoại 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 17 điểm cầu tại các địa phương trong tỉnh.

(GLO)- Chiều 19-6, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Chư Prông phối hợp với các Đồn Biên phòng Ia Mơr, Ia Púch và Ia Lốp tổng kết chương trình phối hợp “Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới giai đoạn 2017-2022”.

(GLO)- Sáng 19-6, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai Phạm Thị Tố Hải làm trưởng đoàn đã đi thăm các mô hình nông hội và dân vận khéo tại huyện Phú Thiện. Đi cùng đoàn công tác có đại diện Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy và các một số cơ quan, đơn vị có liên quan.

(GLO)- Sáng 15-6, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25-5-2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trong tình hình mới; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19-4-2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm TTATGT đường bộ trong tình hình mới và triển khai một số giải pháp đảm bảo TTATGT trên địa bàn.

(GLO)- Đó là quan điểm của Bộ Công an tại hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 6 năm 2023 do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tại Hà Nội sáng 16-6.

(GLO)- Hầu hết cán bộ xã An Thành (huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đến giờ vẫn nhớ như in những lần xuống gặp người dân 2 làng Kuk Kôn, Kuk Đak để vận động xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn”. Những ánh nhìn tránh né, những cái lắc đầu bất hợp tác trước câu hỏi về tung tích người thân trốn náu nơi rừng thẳm. Gần 10 năm xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn”, nhịp sống ở nơi vốn là “điểm nóng” về an ninh trật tự đã trở lại yên bình.