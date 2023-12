Sáng 8-12, Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đang khẩn trương làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại khu vực ngã tư Biển Hồ (phường Yên Thế, TP. Pleiku) khiến 1 nam sinh tử vong.

Nạn nhân được xác định là em L.T.N.K (phường Yên Thế), là học sinh lớp 6 Trường THCS Bùi Thị Xuân (TP. Pleiku). Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ 45 phút cùng ngày, xe tải BKS 82C-051.27 (chưa xác định danh tính tài xế) điều khiển theo hướng từ đường Tôn Đức Thắng đi ngã tư Biển Hồ rẽ theo hướng tỉnh Kon Tum.

Khi đến khu vực ngã tư Biển Hồ đã xảy ra va chạm với xe đạp do em K. điều khiển trên đường đi học thêm về theo hướng từ đường Tôn Đức Thắng qua ngã tư đến đường Lê Đại Hành. Vụ va chạm đã khiến em K. tử vong tại chỗ, chiếc xe đạp nằm dưới gầm xe tải.

Sau vụ tai nạn xảy ra, tài xế xe tải đã rời khỏi hiện trường. Công an phường Yên Thế và lực lượng Cảnh sát Giao thông (Công an TP. Pleiku) đã có mặt tại hiện trường để đảm bảo an toàn giao thông khu vực, đồng thời làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, vào năm 2021, ở khu vực ngã tư Biển Hồ cũng từng xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy khiến 1 nữ sinh tử vong.