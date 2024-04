Pleiku: Phạt 32 thanh-thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ

(GLO)- Sáng 16-4, Đội Cảnh sát Giao thông, trật tự (CSGT-TT) Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã có buổi làm việc, xử lý nhóm thanh-thiếu niên vi phạm trong sử dụng, điều khiển phương tiện xe mô tô gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn xã Tân Sơn.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 7-4, thực hiện kế hoạch phối hợp lực lượng tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông phòng-chống đua xe trên địa bàn TP. Pleiku. Đội CSGT-TT Công an TP. Pleiku đã phối hợp với Công an xã Tân Sơn tuần tra kiểm soát trên địa bàn xã và phát hiện nhóm thanh-thiếu niên tụ tập, có hành vi chạy xe mô tô với tốc độ nhanh làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và mất an toàn giao thông khu vực.

Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ phương tiện, lập biên bản vi phạm đối với 32 thanh-thiếu niên.

Qua công tác phối hợp xác minh thông tin, ngày 16-4, lực lượng CSGT-TT Công an TP. Pleiku đã triệu tập 32 thanh-thiếu niên này cùng gia đình đến làm việc.

Tại buổi làm việc, đa số các trường hợp đều không đủ tuổi điều khiển phương tiện (từ 14 đến dưới 18 tuổi), chưa có giấy phép lái xe, không có gương chiếu hậu, thay đổi đặc tính xe… Lực lượng CSGT đã xử lý vi phạm 32 trường hợp này và phụ huynh (lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển) với tổng số tiền phạt hơn 121 triệu đồng.

Đồng thời, tuyên truyền, giải thích cho các em và phụ huynh thấy được mức độ nguy hiểm của các hành vi vi phạm mà các em gây ra. Trên cơ sở đó viết cam kết không tái diễn các lỗi vi phạm tương tự; ký cam kết với phụ huynh quản lý giáo dục con em mình và không giao xe cho người không đủ điều kiện.

Được biết, từ đầu năm 2024 đến nay, Công an TP. Pleiku đã phát hiện, xử lý 447 học sinh, thanh thiếu niên vi phạm Luật Giao thông đường bộ với các lỗi như: chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không đủ tuổi điều khiển phương tiện... với tổng số tiền phạt hơn 330 triệu đồng.