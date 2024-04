(GLO)- Vào khoảng 13 giờ 20 ngày 18-4, đã xảy ra vụ cháy nhà người dân tại tổ 6, phường Trà Bá, TP. Pleiku. Công an TP. Pleiku phối hợp với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) nhanh chóng vào cuộc dập tắt đám cháy.

Theo đó, vào thời điểm trên, người dân khu vực tổ 6 phát hiện ngọn lửa bốc cháy dữ dội tại căn nhà số 65 Hàn Mặc Tử của hộ gia đình ông Nguyễn Đức Dũng (SN 1978, trú tổ 6, phường Trà Bá) nên thông báo cho chính quyền địa phương và lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Công an TP. Pleiku phối hợp lực lượng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) đã điều các phương tiện chuyên dụng cùng nhiều cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường triển khai dập tắt đám cháy. Đến 13 giờ 40 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Rất may vụ cháy không thiệt hại về người.

Theo ghi nhận của P.V tại hiện trường, căn nhà của hộ gia đình ông Nguyễn Đức Dũng kinh doanh một số chăn, mền và mùng. Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại tài sản đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.