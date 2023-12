Pleiku: 93,5% dân số tham gia bảo hiểm y tế

(GLO)- Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai vừa tiếp nhận 60 triệu đồng tiền mặt của bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Phan Phúc Linh-Trưởng khoa Điều trị theo yêu cầu trại 6, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) nhằm hỗ trợ gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Phượng (SN 1986, thôn An Bình, xã Cửu An, thị xã An Khê) để xây nhà Chữ thập đỏ.

(GLO)- Chiều 1-12, tại làng Bông, xã Hà Bầu (huyện Đak Đoa), Đại tá Dương Văn Long-Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cùng đại diện lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Tham mưu Công an tỉnh, lãnh đạo Công an huyện Đak Đoa đã trao nhà “Nghĩa tình đồng đội” cho Thiếu tá Y Khiêm-Phó Trưởng Công an xã Glar.