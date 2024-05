Phó giám đốc bị 4 'đối tác' bắt cóc, đòi tiền chuộc 10 tỷ đồng

Sáng 13-5, Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, vừa bắt giữ 4 đối tượng tham gia bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại huyện Châu Thành A, giải cứu an toàn con tin.

Theo đó, trưa ngày 11-5, Công an huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang tiếp nhận tin báo anh M.V.C., phó giám đốc 1 công ty tư vấn, thiết kế, thi công nội ngoại thất tại TP Cần Thơ sau khi đến địa bàn huyện này thì bị bắt cóc. Các đối tượng đã liên hệ gia đình anh C. đòi tiền chuộc 10 tỷ đồng.

Lo ngại an toàn cho nạn nhân, gia đình anh C. đã chuyển trước 44,5 triệu đồng vào tài khoản do các đối tượng cung cấp.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng xác minh, giải cứu con tin.

Công an tỉnh Hậu Giang đã phối hợp các cục nghiệp vụ (Bộ Công an) và công an các tỉnh, thành gồm TPHCM, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp... huy động gần 100 lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ... chia làm nhiều tổ công tác truy theo dấu vết, trích xuất camera và xác minh các mối quan hệ cá nhân của nạn nhân.

Đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã xác định được 2 đối tượng chủ mưu vụ việc là hai anh em ruột: Nguyễn Hữu Nghĩa (sinh năm 1977) và Nguyễn Thanh Nguyên (sinh năm 1987), cùng ngụ xã An Nhơn, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 12-5, lực lượng chức năng đã bắt giữ được Nghĩa khi đang lẩn trốn tại ấp Long Thạnh, xã Lục Sỹ Thành, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Nghĩa khai địa điểm giữ nạn nhân là 1 căn nhà ở ấp Tân Hưng, xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Đến 0 giờ 40 phút cùng ngày, các mũi trinh sát đã tiếp cận, bao vây mục tiêu, triển khai phương án giải cứu con tin. Phát hiện bị bao vây, đối tượng Nguyễn Thanh Nguyên manh động, dùng dao kề cổ nạn nhân đòi cung cấp 1 ô tô và thả Nghĩa để các đối tượng cùng nạn nhân bỏ trốn.

Công an đã tổ chức kêu gọi, vận động đối tượng bỏ hung khí để hưởng chính sách khoan hồng nhưng Nguyên vẫn ngoan cố chống đối, đe dọa sát hại nạn nhân.

Đến 3 giờ 20 phút sáng 12-5, tận dụng đối tượng mất cảnh giác, đồng chí Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hậu Giang cùng các trinh sát đã tiếp cận, quật ngã, tước hung khí, khống chế thành công đối tượng Nguyên, giải cứu an toàn nạn nhân.

Tiếp tục truy xét “nóng” đồng phạm, sáng 13-5, trinh sát đã bắt được Nguyễn Quốc Thanh (sinh năm 1987, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) và Lý Minh Chánh (sinh năm 1978, sống lang thang) khi đang lẩn trốn ở TP Cần Thơ và tỉnh Đồng Nai.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do nghiện ma túy, không có tiền tiêu xài, đồng thời nhận thấy anh C. là phó giám đốc 1 công ty, gia đình có điều kiện kinh tế nên bàn bạc bắt cóc để đòi tiền chuộc.

Các đối tượng đã dùng giấy tờ giả thuê 1 căn nhà tại huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Sau đó, tiếp tục dùng giấy tờ giả thuê căn nhà tại khu dân cư Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang và liên hệ anh C. đến để làm hợp đồng trang trí nội thất.

Chiều 10-5, khi anh C. đến địa điểm nhà thuê tại tỉnh Hậu Giang, các đối tượng dùng bình xịt hơi cay khống chế, lấy hết tài sản và đưa anh C. lên ô tô chở về căn nhà thuê tại tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 11-5, các đối tượng sử dụng điện thoại di động, dùng mạng xã hội của anh C. liên lạc nhiều lần với người nhà, yêu cầu chuyển 10 tỷ đồng vào tài khoản của anh C. thông qua dịch vụ VNPAY.

Hiện Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp các đơn vị nghiệp vụ, Công an địa phương khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm các đối tượng.