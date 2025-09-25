(GLO)- Ngày 25-9, tại phường Pleiku, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo cho chức sắc, chức việc các tôn giáo.

Tham dự hội nghị có 253 vị là chức sắc, chức việc của đạo Công giáo và Tin lành thuộc khu vực phía Tây tỉnh.

Đại biểu nghe phổ biến các quy định pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Ảnh: Thanh Nhật

Tại hội nghị, các vị chức sắc, chức việc đã nghe lãnh đạo Phòng Tôn giáo phổ biến những nội dung trọng tâm của Nghị định số 95/2023/NĐ-CP ngày 29-12-2023 của Chính phủ (quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo) và Nghị định số 124/2025/NĐ-CP ngày 11-6-2025 của Chính phủ (quy định về phân quyền, phân cấp; phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo); quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông và không liên thông trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Dân tộc và Tôn giáo.

Bên cạnh đó, hội nghị còn dành thời gian trao đổi, giải đáp ý kiến của các chức sắc tôn giáo về những vấn đề liên quan đến quá trình thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các quy định liên quan khác của pháp luật trong thời gian qua.