Phiên tòa giả định xét xử tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ tại Đak Pơ

Theo cáo trạng giả định, vào khoảng 12 giờ ngày 9-1-2024, Đinh Văn Hoàng (SN 2001; trú tại làng Krông Hra, xã Yang Bắc) rủ rê và điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Winner BKS 81F1-066.17 của mình chở Đinh Văn Hiếu (SN 1999; trú tại làng Kleo Ktu, xã Yang Bắc) đi ra quán nhậu Bò 81 ở khu vực chợ Đak Pơ (thị trấn Đak Pơ) để nhậu cùng với 6 người làm công thu hoạch mía.

Quang cảnh phiên tòa giả định tại xã Yang Bắc, huyện Đak Pơ. Ảnh: Lan Anh

Khoảng 16 giờ cùng ngày, Đinh Văn Hoàng tiếp tục điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Winner biển số 81F1-066.17 chở Đinh Văn Hiếu đi về nhà của Huỳnh Văn Lành (SN 1993; trú tại thôn An Thuận, xã Cư An, huyện Đak Pơ) là người cùng làm công cùng với Hiếu và Hoàng để nhậu tiếp.

Tại đây, Hoàng đưa chìa khóa xe mô tô BKS 81F1-066.17 cho Hiếu để Hiếu một mình điều khiển xe đi ra quán tạp hóa ngoài quốc lộ 19 mua 2 gói thuốc lá về hút. Khoảng 15 phút sau, Hiếu quay lại đưa cho Hoàng 1 gói thuốc lá, còn Hiếu giữ lại chìa khóa xe mô tô và 1 gói thuốc lá.

Trong lúc nhậu, Lành rủ Hoàng và Hiếu đi xuống thị xã An Khê để hát karaoke thì Hoàng và Hiếu đồng ý. Sau đó, Hiếu đi ra xe trước và ngồi lên xe mô tô cầm lái chờ Hoàng và Lành ra. Lúc này, Lành và Hoàng ngồi nhậu tiếp khoảng 15 phút nữa thì đi ra. Hoàng thấy Hiếu đã ngồi chờ sẵn trên xe mô tô biển số 81F1-066.17 nên Hoàng leo lên ngồi giữa, Lành ngồi sau.

Sau đó, Hiếu điều khiển xe mô tô biển số 81F1-066.17 chở Hoàng và Lành lưu thông đến Km83+390m đường quốc lộ 19 (thuộc thôn An Sơn, xã Cư An) thì lấn sang phần đường bên trái và tông vào đầu xe mô tô nhãn hiệu Victoria không gắn biển số do Trần Hữu Thịnh (SN 2007; trú tại thôn An Phú, xã Phú An, huyện Đak Pơ) điều khiển, đang lưu thông ngược chiều, gây ra tai nạn giao thông.

Hậu quả, Trần Hữu Thịnh bị đa chấn thương, tử vong tại Trung tâm Y tế thị xã An Khê; Huỳnh Văn Lành bị chấn thương sọ não và Đinh Văn Hoàng bị gãy xương đùi trái phải cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Riêng Đinh Văn Hiếu bị thương nhẹ ở mắt trái, 2 xe mô tô bị hư hỏng.

Qua quá trình điều tra xử lý vụ án, cơ quan chức năng đã xác định chiếc xe mô tô BKS 81F1-066.17 do Đinh Văn Hiếu điều khiển là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của bị cáo Đinh Văn Hoàng. Mặc dù biết Hiếu chưa có giấy phép lái xe mô tô hạng A1 theo quy định và đã sử dụng rượu bia nhưng Hoàng vẫn giao xe cho Hiếu đi mua thuốc lá và điều khiển chở mình cùng anh Lành đi An Khê.

Kết thúc xét xử, Tòa tuyên án bị cáo cáo Đinh Văn Hiếu phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, bị xử phạt 3 năm 2 tháng tù.

Bị cáo Đinh Văn Hoàng phạm tội “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”, bị xử phạt 7 tháng cải tạo không giam giữ và 10 triệu đồng về cùng tội trạng.

Sau phiên tòa giả định, Công an huyện Đak Pơ cũng đã tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ đến đông đảo đoàn viên, thanh niên và học sinh dự phiên tòa. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng đã tổ chức chơi trò chơi tìm hiểu một số quy định của Luật Giao thông đường bộ cho những người tham dự.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm hưởng ứng “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (9-11) và “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2024.