Phát huy bản sắc văn hóa và khối đại đoàn kết để xây dựng làng Kmông ngày càng phát triển

Cùng dự ngày hội có ông Nguyễn Xuân Phong-Phó Vụ trưởng Vụ địa phương II, Văn phòng Trung ương Đảng; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh và lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Ia Grai.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Hồ Văn Niên phát biểu chỉ đạo tại ngày hội. Ảnh: Đức Thụy

Đời sống người dân có nhiều khởi sắc

Hòa chung không khí rộn ràng, vui tươi hướng tới kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2024), các đại biểu và bà con nhân dân làng Kmông đã cùng nhau ôn lại truyền thống MTTQ Việt Nam. Đồng thời, cùng nhau nhìn nhận, đánh giá lại kết quả triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương trong năm qua.

Trong niềm phấn khởi, Trưởng ban công tác Mặt trận làng Kmông Rơ Lan Phước-bày tỏ: “Trong không khí tưng bừng của Ngày hội, chúng tôi vui mừng báo cáo về những chuyển biến tích cực của làng, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Một năm qua, cộng đồng làng đã cùng nhau đoàn kết, nỗ lực thực hiện có hiệu quả các nội dung trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Làng Kmông có 155 hộ dân với 699 nhân khẩu, trong đó, người Jrai chiếm trên 98%. Làng có 78,6 ha đất canh tác, chủ yếu trồng cây cà phê (22 ha), lúa (46 ha), hồ tiêu (2 ha),... Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 42 triệu đồng/năm. Đời sống vật chất và tinh thần của bà con nhân dân ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm (làng chỉ còn 7 hộ nghèo, chiếm 4,52%; 5 hộ cận nghèo, chiếm 3,23%). Đến nay, làng đã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới.

Người dân làng Kmông phấn khởi khi đời sống vật chất, tinh thần ngày càng được nâng cao. Ảnh: Đức Thụy

“Trong năm 2024, người dân đã đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững gắn với thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Người dân làng Kmông từng bước thay đổi nếp nghĩ, cách làm, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, vươn lên ổn định cuộc sống. Năm 2024, 80% hộ dân có nhà tôn, nhà xây kiên cố; 95% số hộ có tivi, 100% số hộ sử dụng điện lưới quốc gia. Nhiều gia đình đã biết tiết kiệm để xây dựng nhà ở khang trang, mua sắm các thiết bị máy móc phục vụ sản xuất và vật dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Nhiều hộ gia đình đã vươn lên thành hộ giàu, hộ khá, tiêu biểu như các ông: Rơ Châm Hueng; Rơ Châm Bliu; Rơ Lan Thiếc; Rơ Châm Mlui...”-Trưởng ban công tác Mặt trận làng Kmông cho biết.

Cùng chung niềm vui, ông Rơ Châm No-Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Kmông-thông tin thêm: Đến nay, 100% trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường, trong đó có 23 em học Trung học Phổ thông, 13 em theo học Trung cấp, Cao đẳng và Đại học. Rất vinh dự khi làng Kmông được UBND huyện Ia Grai công nhận là làng văn hóa cấp huyện từ năm 2016 đến nay. “Ngoài ra, các hoạt động văn hóa, văn nghệ được làng quan tâm triển khai. Chúng tôi duy trì và gìn giữ 2 bộ cồng chiêng với 1 đội nghệ nhân tham gia trình diễn đạt nhiều thành tích cao trong các hội thi. Làng cũng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhân dân trong làng luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng đấu tranh tố giác tội phạm; không có công dân vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội”-ông Rơ Châm No nêu rõ.

Ban Công tác Mặt trận làng Kmông tổ chức ký kết giao ước thi đua dưới sự chứng kiến của Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên và lãnh đạo của tỉnh, huyện. Ảnh: Đức Thụy

Chia sẻ về những đổi thay của làng, bà Rơmah Quych (86 tuổi) cho hay: “Mình gắn bó gần cả cuộc đời với ngôi làng Kmông và thật vui mừng khi làng mình nay đã khởi sắc. Cuộc sống nhiều hộ dân trong làng trước đây rất khó khăn do không biết làm kinh tế, chưa biết thay đổi nếp nghĩ, cách làm hiệu quả. Những năm gần đây, được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước cũng như các cấp, các ngành tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện hỗ trợ cây con giống, tập huấn kỹ thuật sản xuất nông nghiệp… cuộc sống của bà con dần đổi mới. Nhiều gia đình có vườn cà phê năng suất, đàn bò béo tốt… Người dân trong làng, nhất là thế hệ trẻ bảo ban nhau đoàn kết phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hoá truyền thống, xây dựng làng ngày càng tươi đẹp”.

Tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết

Theo Trưởng ban công tác Mặt trận làng Kmông Rơ Lan Phước, làng sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao cảnh giác trước các thế lực chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Đặc biệt, tiếp tục vận động người dân khắc phục khó khăn, tích cực lao động, sản xuất, đưa các cây con giống có năng suất cao vào sản xuất để nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững; tích cực tham gia bảo vệ môi trường, cùng nhau xây dựng cảnh quan môi trường trong làng xanh-sạch-đẹp. Qua đó, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tặng quà cho khu dân cư làng Kmông, xã Ia Tô. Ảnh: Đức Thụy

“Xác định đoàn kết là sức mạnh để phát huy nội lực, xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển, chúng tôi sẽ đẩy mạnh các giải pháp nhằm giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo của làng. Cùng với đó, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống để xây dựng ngôi làng Kmông ngày càng ấm no, bình đẳng và giàu bản sắc”-ông Rơ Lan Phước nêu quyết tâm.

Đồng lòng trước những quyết tâm ấy, chị Siu Hoa-Bí thư Chi đoàn làng Kmông-bày tỏ: “Là thế hệ trẻ của làng, chúng tôi nhận thấy vai trò, vị trí của mình trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Theo tôi, trước hết phải tạo được sự thống nhất trong khối đại đoàn kết toàn dân và vận động làm chuyển biến suy nghĩ, nhận thức của người dân một cách đồng bộ, chất lượng, hiệu quả. Phải lấy văn hóa làm nòng cốt, người dân là cơ sở để huy động nội lực cộng đồng”.

Tại ngày hội, Ban Công tác Mặt trận làng Kmông đã phát động thi đua và kêu gọi toàn thể bà con nhân dân trong làng đoàn kết thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới.

Cá nhân Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên trao tặng 16 suất quà cho gia đình người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo của làng. Ảnh: Đức Thụy

Qua nghe báo cáo đánh giá của Ban công tác Mặt trận và nắm thông tin của làng, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, thống nhất, sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị và người dân trong làng đã cộng đồng trách nhiệm đóng góp sức lực xây dựng làng ngày càng phát triển vững mạnh. “Thời gian qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song Nhân dân trong làng đã đoàn kết, đồng lòng, chung sức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Tôi rất phấn khởi về những kết quả đạt được và mong muốn làng Kmông tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân gắn với gìn giữ, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống của làng”-Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị thời gian đến, bà con tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; khích lệ, động viên Nhân dân ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 và tiến đến tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo, giúp đỡ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ, giúp đỡ, cùng nhau vượt qua khó khăn, phấn đấu xóa hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Ông Nguyễn Xuân Phong-Phó Vụ trưởng Vụ địa phương II, Văn phòng Trung ương Đảng cùng lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh tặng quà cho hệ thống chính trị làng Kmông. Ảnh: Đức Thụy

Cùng với đó, Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu làng Kmông tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện hiệu quả chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”;…Duy trì và phát huy ngành nghề truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số cũng như bản sắc văn hóa của người Jrai. Tích cực vận động tập hợp và thu hút quần chúng vào các tổ chức chính trị-xã hội và tổ chức hoạt động có chất lượng, hiệu quả. Duy trì những kết quả đã đạt được, nâng cao chất lượng vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình văn hóa.

“Tôi tin tưởng và mong muốn nhân dân làng Kmông sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết của cộng đồng dân cư cùng với bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp, quyết tâm phấn đấu xây dựng làng ngày càng giàu đẹp, văn minh, hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”-Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Văn Niên nhấn mạnh.