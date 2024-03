Phát động cuộc thi ảnh, video “Việt Nam hạnh phúc-Happy Vietnam năm 2024”

(GLO)- Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20-3) năm 2024 có chủ đề “Hạnh phúc cho mọi người” với các khẩu hiệu tuyên truyền như: “Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh!”; “Xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc”; “Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ...".

(GLO)- Sáng 16-3, tại trụ sở Công an xã An Phú, Công an TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024.