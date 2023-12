Phá ổ nhóm giả danh bác sĩ lừa bán thực phẩm chức năng giả cho hơn 20.000 người bệnh

Cô gái ở Đà Nẵng lợi dụng 'tình một đêm' làm chuyện phạm pháp Công an xác định Nguyễn Thị Thanh Huyền ở Đà Nẵng chuyên dụ đàn ông vào khách sạn để giở trò trộm cắp.

Tăng hình phạt cho nguyên Kế toán trưởng Sở Nội vụ (GLO)- Ngày 15-12, Tòa án nhân dân (TAND) cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm bằng hình thức trực tuyến đối với vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai gây thất thoát hơn 575 triệu đồng đối với bị cáo Hồ Quang Thi (SN 1979, trú tại phường Hoa Lư, TP. Pleiku), nguyên Kế toán trưởng Sở Nội vụ.

Gia Lai: Lâm tặc khoan gốc, đổ hóa chất vào cây để phá rừng Chi cục Kiểm lâm Gia Lai ngày 15.12 cho biết đang thực hiện việc kiểm đếm, điều tra 4 vụ phá rừng nghiêm trọng với hàng trăm cây gỗ bị chặt phá, đổ hóa chất tại các vùng rừng thuộc H.Chư Prông.

Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán kính ô tô giả cực lớn (GLO)- Công an Thừa Thiên Huế vừa triệt phá đường dây có dấu hiệu sản xuất, buôn bán kính ô tô giả các loại có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.



Pleiku: Xe Taxi va chạm với xe máy khiến 1 người bị thương (GLO)-Vào khoảng 18 giờ 50 ngày 15-12, tại ngã ba đường Vạn Kiếp-Phạm Văn Đồng (thuộc tổ 4, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe Taxi và xe máy khiến 1 người bị thương.

Án tử cho 2 đối tượng mua bán ma túy Mua ma túy từ Lào đưa về Việt Nam để bán, Hoàng Công Hưởng và Phan Thị Quỳnh đã bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên án tử hình.

Phạt chủ đầu tư và đơn vị thi công Dự án Nhà máy thuỷ điện Ia Glae 2 tổng số tiền 125 triệu đồng (GLO)- Chủ tịch Uỷ ban nhân huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng và an toàn đập thuỷ điện đối với chủ đầu tư và đơn vị thi công Dự án Nhà máy thủy điện Ia Glae 2 vì vi phạm trong quá trình tổ chức thi công, gây sự cố công trình trong đợt mưa lớn hồi tháng 10 vừa qua.

Vụ án Vạn Thịnh Phát: Sẽ xét xử vắng mặt 5 bị can bỏ trốn Ngày 15/12, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đã ban hành Thông báo số 250/TB-VKSTC-V3 về việc truy tố các bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông, Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị có liên quan. Trong đó khẳng định truy tố và đề nghị xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật đối với 5 bị can bỏ trốn trong vụ án này nếu như họ không ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Kho bạc Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam bị can Cao Mạnh Thắng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện Bắc Mê để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vụ Alibaba: Phân chia 82 tỉ đồng cho 4.500 bị hại, người cao nhất được 140 triệu Trong lần phân chia tiền đợt đầu, hơn 4.500 bị hại trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần địa ốc Alibaba đều được nhận tiền, người nhận cao nhất khoảng 140 triệu đồng.

Bến Tre: Khởi tố, bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ Ngày 14/12, Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".

Gia Lai xử phạt 17 trường hợp về môi trường với tổng số tiền 3,139 tỷ đồng (GLO)- Năm 2023, các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã phát hiện 35 vụ việc về môi trường, xử phạt 17 trường hợp với tổng số tiền 3,139 tỷ đồng.



Bắt tạm giam đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ (GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa) bắt giam đối tượng Nguyễn Thị Xuyến để điều tra, làm rõ về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ.



Tám năm tù cho gã thầy phong thủy 'rởm' lừa đảo gần 3,4 tỷ đồng TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa mở phiên toà xét xử sơ thẩm gã đàn ông tự xưng là thầy phong thủy đi lừa đảo số tiền gần 3,4 tỷ đồng.

Bắc Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng giết người Liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Ngọc Thiện ở tỉnh Gia Lai về hành vi “Giết người”.

Khởi tố phóng viên tạp chí cưỡng đoạt tài sản Biết doanh nghiệp khai thác khoáng sản ở Quảng Nam có sai phạm, nam phóng viên hù họa, cưỡng đoạt tiền và bị công an bắt quả tang.

Nghi vợ quan hệ bất chính, chồng đâm vợ trọng thương (GLO)- Ngày 13-12, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Kpă Y Teng (SN 1988, trú tại làng Bò, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông) 12 năm tù về tội “Giết người”.

