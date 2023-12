Phá đường dây nhập lậu lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật không được sử dụng tại Việt Nam

(GLO)- Gia Lai đang vào cao điểm thu hoạch cà phê và một số loại nông sản. Tại huyện Đak Đoa, với sự hướng dẫn nghiệp vụ của lực lượng Công an các xã, thị trấn, quần chúng nhân dân rất hăng hái, tích cực tham gia các tổ tự quản về an ninh trật tự nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp nông sản.

Ngày 14/12, Trung tướng Tô Ân Xô, Người Phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Đức Thọ về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi".